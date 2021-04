Trotz Wechselmodell: So funktioniert Schule für alle Kinder gleichzeitig

Kitzscher

Vielleicht steigt ja die Corona-Inzidenz im Landkreis doch nicht auf den neuerdings mit maßgeblichen Wert von 165. Dann dürften auch die Oberschulen offenbleiben und zumindest den sogenannten Wechselunterricht weiterführen. Der sieht auch in Kitzscher so aus, dass zwei Hälften einer Klasse sich im Wochenrhythmus mit dem Präsenzunterricht abwechseln.

Und dann dürfte dort auch Cord Egger mit seinem Modell weitermachen. Bei dem 29-Jährigen können alle Schüler der Klasse unmittelbar am Unterricht teilnehmen. Auch die, die in dieser Woche nicht im Klassenraum sitzen.

Die 5 b ist die eigene Klasse des jungen Kollegen, der nach einem Referendariat in Kitzscher hier jetzt in seinem ersten Schuljahr als fertig ausgebildeter Lehrer unterrichtet. An diesem Vormittag ist Englisch an der Reihe. „Very quick, very fast“, ruft er drei Jungs zu, die erst ziemlich spät auftauchen, es aber gerade noch vorm Ertönen der Schulglocke schaffen, an ihren Plätzen zu sitzen.

Die Schüler können sich zuwinken

Vorn neben der Tafel tauchen da, vom Beamer an die Wand projiziert, schon die Bilder einiger Mitschülerinnen und Mitschüler auf, die zu Hause vor ihren Tablets und Computern sitzen. Nicht alle haben daheim ihre Kameras eingeschaltet. Die Namen unter den Icons verraten aber, wer online ist und dem Unterricht folgen kann. Heutzutage einfache Technik macht es möglich.

Die besteht aus nicht viel mehr als einem Tablet, einem Stativ und ein paar Kabeln, damit das Gerät am Strom angeschlossen sein kann. Das reicht für den gemeinsamen Unterricht schon aus, sagt Egger. Der Beamer ist da fast schon Luxus, über ihn können die Kinder in der Klasse die zu Hause sehen. Nach dem Good-Morning-Gruß mit dem Lehrer winken sich einige der Mädchen und Jungen mit denen an den Bildschirmen gegenseitig zu.

Später sagt Cord Egger einmal zu einer Schülerin: „Du musst lauter sprechen, die Leute zu Hause müssen Dich hören.“ Bei den Sprechaufgaben ist abwechselnd jemand im Unterrichtsraum an der Reihe und jemand daheim. Über den Lautsprecher des Tablets klingen Jodi und Dominik genau so deutlich wie die, die im Klassenzimmer mit Maske sprechen müssen.

Das Tablet als Kamera und Monitor steht immer mittendrin. Quelle: André Neumann

Die älteren Schüler sind weniger aufgeschlossen

Danach ist Grammatik an der Reihe. Der Lehrer wirft mit dem Beamer eine Seite aus dem Lehrbuch an die Wand und richtet die Kamera darauf. So kann er auch den Kindern zu Hause genau zeigen und erklären, worum es gerade geht. Wenn jemand in der Klasse spricht, geht er manchmal mit Stativ und Tablet zu dessen Platz, richtet Kamera und Mikrofon auf sie oder ihn. So sind alle miteinander dabei.

Anfang des Jahres, als die Schulen noch ganz geschlossen waren, begann Cord Egger, von zu Hause aus mit dem Tablet zu unterrichten. Später nahm er die Stunden auf und stellte die Videos allen zur Verfügung. Seit einiger Zeit macht er nur noch den direkten Unterricht mit allen. In der fünften Klasse, sagt er, klappt das am besten. Ältere Schüler, bedauert er, seien leider weniger aufgeschlossen, obwohl die mit der Technik eigentlich noch besser zurechtkommen müssten. „Mit den kleinen macht es Spaß.“

Cord Egger muss keine Stunde zweimal halten

Der große Vorteil des Unterrichts mit der gesamten Klasse trotz Wechselunterrichts liegt auf der Hand. Während andere Pädagogen ihre Stunden jeweils zweimal halten müssen, also für beide Gruppen, kann Cord Egger im Stoff vorangehen. Alle sind – wenn sie von zu Hause aus wirklich mitmachen – immer auf dem gleichen Stand.

So können alle dem Unterricht folgen, auch die, die gerade zu Hause sind. Quelle: André Neumann

Das ist kein Teufelswerk und sieht überraschend unkompliziert aus. Allerdings: Stativ und Tablet bringt der junge Lehrer selbst mit. Das Internet auch: 45 Minuten Videokonferenz brauchen eine schnelle Verbindung und fressen massig Datenvolumen. Mit dem WLAN der Schule undenkbar. Vier Gigabyte, sagt der in Göttingen aufgewachsene Leipziger, verbraucht er ungefähr pro Woche für den Unterricht. Er nutzt seinen eigenen Mobilfunkvertrag. „Der reicht dafür gerade“, sagt er.

Und er führt seine Videokonferenzen auch nicht über die Lernsax-Plattform. Die ist zwar besser geworden, genug Vertrauen hat er da aber nicht. Außerdem biete sein ausgewähltes Programm mehr Features, da könne er bei Bedarf zum Beispiel sogar kleine Lerngruppen bilden.

Bei der Schulleitung kommt Cord Eggers Unterrichtsführung gut an. Und über die Schulkonferenz sollen auch Eltern signalisiert haben, dass sie diese Form toll finden und sich auch für andere Klassen wünschen.

Von André Neumann