Frohburg/Streitwald

Entspannt blickt der Mittzwanziger in die Kamera. Die oberen Knöpfe seines Uniformhemds sind leger geöffnet, die rechte Hand stützt sich auf das Fahrzeug, das ihn bis nach Streitwald brachte. Es ist ein Sherman-Panzer, der Mann US-Soldat, Angehöriger der 68. Panzer-Division, die Mitte April 1945 von Westen her durch den Leipziger Südraum rollte und dem Kriegsgeschehen hier ein Ende setzte. Ein Kamerad von James Wise hatte auf den Auslöser gedrückt. Möglicherweise nutzte er eine der beiden Kameras, die jetzt Günther Neubauer in der Hand hält. Der Betreiber der Streitwalder Heimatstube bekam kürzlich Post: ein Westpaket, abgeschickt jenseits des Großen Teichs. James Wise junior, mit dem Neubauer seit 2004 in Kontakt steht, schickte ihm zwei alte Fotoapparate und mehrere Hundert Fotografien, die das Ende des Krieges und die ersten Friedenstage in Streitwald und Umgebung illustrieren.

Hunderte Fotos, die noch keiner sah

„Das sind Fotos, die noch keiner gesehen hat!“ Günther Neubauer, der sich seit Jahrzehnten intensiv mit der Regionalgeschichte befasst, fühlt sich wie ein kleiner König und reich beschenkt. Die nur wenige Zentimeter großen Abzüge hat er sofort vergrößern lassen – und er kann seinen Augen kaum trauen: Da ist der Graue Wolf, einst Ausspanne und Gasthaus kurz vorm Dorf, wo die große Chaussee eine Neunzig-Grad-Kurve macht. Deutlich zu erkennen sind Einschüsse in der Fassade. Da stehen US-amerikanische Kettenfahrzeuge, reihen sich Zelte auf dem Feld zwischen dem Gasthof und dem Dorfrand. Da ist der deutsche Jagdflieger, eine einsitzige Me 109, der am 14. April 1945 am Eschefelder Kreuz abgeschossen zu Boden ging. Vieles, was Neubauer, der im Dezember 80 Jahre alt wird, sich angelesen und von Älteren abgehört hat, sieht er jetzt bildhaft Schwarz auf Weiß. Er kennt längst die Hintergründe, jetzt hat er die Bestätigung. Mit der Me 109 hatte ein deutscher Offizier von Altenburg aus Richtung Osten zu fliehen versucht. Seine Frau, schmuckbehangen, quetschte er hinter sich in den Einsitzer. US-Jäger holten die Maschine kurz nach dem Start vom Himmel; die konnte noch notlanden, doch das Paar erlag den Schussverletzungen. Vor Ort: James Wise senior.

Sohn des Soldaten hat viele Fragen

„Mein Freund James möchte wissen, ob jemand noch seinen Vater kennt, was aus den jungen Mädchen geworden ist, die auf mehreren der Fotos zu sehen sind“, sagt Günther Neubauer über James Wise junior, der 80-jährig mit seiner Frau in Texas lebt und der gerne noch nach Sachsen kommen würde, um hier den Spuren seines vor wenigen Jahren gestorbenen Vaters zu folgen. Mit der 68. Panzer-Division war Wise sen. am 14. April 1945 vom Raum Lucka her auf Streitwald vorgerückt. „Hitlerjugend, Volkssturm und ein paar versprengte Wehrmachtssoldaten haben am Grauen Wolf die letzte Verteidigung versucht“, weiß Neubauer. Weil keiner in Streitwald weiß geflaggt habe und aus einem Dachfenster des Gasthofs heraus sogar einer der Panzer-Fahrer erschossen wurden sei, habe die Army das Dorf unter Feuer genommen; dabei seien fünf Häuser in Brand geraten. Später hätten GIs drei fliehende Hitlerjugend-Leute auf der Dorfstraße verfolgt. Die hätten an der Wyhra-Furt zwar ihre Gewehre weggeworfen, dann aber mit Pistolen die Amerikaner niedergestreckt. Zudem, sagt Neubauern, sei einer der Sherman-Panzer abgeschossen worden.

Neubauer : Du musst den Leuten zuhören

„Du musst nur die Leute fragen, dann erfährst du viel. Auch Dinge, über die sonst keiner redet“, sagt Günther Neubauer. In Trachenberg im Schlesischen geboren, lief er vor Kriegsende als Sechsjähriger bis Kitzscher, überstand unterwegs die Bombardierung Dresdens, ließ sich 1980 in Streitwald nieder. Des Jobs im „Sauen-Kombinat“ in Thräna ging er gleich 1989/90 verlustig, wurde dann Hausmeister im Streitwalder Pflegeheim im Schloss gleich gegenüber. „Da war einer aus Roda, 85 Jahre alt vielleicht. Der war damals mit dabei. Dem haben sie einfach eine Panzerfaust in die Hand gedrückt.“

Kriegsbeute Kameras kehrt zurück

„Wissen Sie, dass mein Vater mit seinem Panzer in Ihrem Garten lagerte?“ – Mit dieser Frage überraschte James jun. seinen deutschen Briefpartner. Eine der vielen Fotografien aus dem Fundus des Vaters belegt das. Dass er in das Paket zwei Kameras verstaute, hat einen triftigen Grund: Sie waren offenbar Kriegsbeute. Während die Russen, die ab Juli 1945 nach den Abmachungen von Jalta die Region besetzten, eine Vorliebe für Uhren und Fahrräder hatten, so Neubauer, interessierten sich die GIs eher für alte Waffen und für Fotoapparate. Und für junge Frauen. „Denkbar, dass der Vater hier eine Freundin hatte“, sagt Neubauer. Nahe liegend, dass sie auf einem der Fotos zu sehen ist. Zwei Mädchen habe er identifizieren können; sie lebten heute hochbetagt in London und La Paz ( Bolivien).

Eine alte Ansichtskarte vom Jägerhaus, die James Wise damals beschriftete, könnte eine versteckte Liebesbotschaft sein. (Verrückter Zufall: Der Besitzer des Jägerhauses hieß damals Wiese, Wilhelm.) Das Gros seiner Division zog von Streitwald über Roda weiter, durchquerte Geithain. Dass das Stadttor dort zu schmal ist für einen Sherman, lässt sich bis heute an den Kratzspuren ablesen; das stecken gebliebene Kriegsgerät war ein Ereignis, dass die Älteren noch Jahrzehnte später zu berichten wussten. An der Mulde in Rochlitz, die bis Juli 1945 die Einflusssphären der USA und der Sowjetunion trennte, hatte er sein letztes Gefecht.

Panzer-Rad gehört zum Museums-Fundus

Mit dem Geschehen im April in und um Streitwald befasst sich Günther Neubauer, dessen Heimatstuben-Sammlung sogar Artefakte aus der Jungsteinzeit enthält, schon seit vielen Jahren. Für Jürgen Müllers Standardwerk „Kriegsschauplatz Leipziger Südraum 1945“, im Verlag Rockstuhl Bad Langensalza 2010 in überarbeiteter Auflage erschienen, steuerte er Erinnerungen und das Foto eines deutschen Panzers bei, der mit elf anderen hinter dem Jägerhaus abgestellt war. Sie blieben dort, bis die sowjetische Soldaten die Tanks 1946 sprengten. Zerstört wurden sie nicht gänzlich, denn, sagt Neubauer: „Inzwischen habe ich das Antriebsrad eines dieser Panzer in meinem Bestand. Das hat mir vor drei, vier Jahren einer gebracht, der hatte es in der Scheune liegen.“

