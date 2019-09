Umbau als letzte Chance? Steinbacher will den Wald retten

Bad Lausick/Steinbach

Wenn Waldbauer Hans Modrak – in Anlehnung an die Bronzezeit – jetzt eine Holzzeit fordert, dann meint der Steinbacher durchaus ein Zurück in die Zukunft. Ein Zurück zu einem Wald, der ein Konglomerat von Bäumen aller Generationen ist.

Und ein Hin zu einer globalen Gesellschaft, in der Holz einen hohen Stellenwert hat, die es intensiv nutzt und Sorge trägt für den Wald. Anders, davon ist der 61-Jährige überzeugt, der sich seit mehr als vier Jahrzehnten mit der Waldwirtschaft beschäftigt, von und mit ihr lebt, sei der Wald nicht zu retten.

Modrak bewirtschaftet den Steinbacher Wald und das Brandholz

„Seit Jahrhunderten ist Ackerland mehr Wert als Wald. Das muss umgekehrt werden. Dann haben wir auch kein Klimaproblem mehr“, sagt Hans Modrak und mit Blick auf die Entwicklungen auch im Leipziger Umland. Rund 400 Hektar bewirtschaftet sein Familienbetrieb, in dem inzwischen die Töchter Lisa und Anne mitarbeiten. Hier betrifft das den Steinbacher Wald und das nahe Brandholz, außerdem Flächen in der Dahlener und Dübener Heide und im Thümmlitzwald.

Eine Roteichen-Plantage im Steinbacher Wald: Naturverjüngung findet hier kaum statt. Quelle: Jens Paul Taubert

Problem ist Art der Waldwirtschaft seit den Napoleonischen Kriegen

Dass Acker vor Wald geht, sei das eine Problem, das andere die Art der Waldwirtschaft, wie sie seit den Napoleonischen Kriegen zu Beginn des 19. Jahrhunderts betrieben werde: nämlich ein Altersklassen-Wald. Damals, nach einem Raubbau, der zu einer Entwaldung weiter Teile nicht nur Sachsens geführt habe, sei man umgeschwenkt auf flächige Aufforstungen vor allem von Nadelholz.

Damals eine Notwendigkeit, da Lichtungen nur durch Nadelwald zurückgewonnen werden konnten. „Der Umbau auf Mischwälder war angepeilt, aber durch die verheerenden Weltkriege und durch abermalige Übernutzung verhindert worden“, so Modrak. Hektarweise artenrein bepflanzt, wachse vielerorts ein gleichförmiger, leichter zu bewirtschaftender, allerdings immer instabilerer Wald heran – wie spätestens die Stürme der vergangenen Jahre, der Käferbefall, die Trockenschäden zeigen.

So wünscht sich Hans Modrak einen gesunden Wald: verschiedene Baumarten wechseln sich ab. Quelle: Jens Paul Taubert

Mischbestände mit Eiche, Bergahorn, Hainbuche , Linde

„Ein gesunder Wald sollte so aussehen wie hier: strukturierte Mischbestände mit Eiche, Bergahorn, Hainbuche, Linde“, sagt Modrak und breitet im Steinbacher Wald die Arme aus. Unter dem Schirm hoher Eichen und Hainbuchen wächst vielstufiger Wald nach, vom kaum erst aufgegangenen Sämling bis zum über eineinhalb Jahrhunderte alten Stamm. „Wie der typische Wald, der ursprünglich hier stand, aussah, weiß keiner mehr.“ Aber so in etwa könnten ihn die Ahnen erlebt haben.

Seit Hans Modrak mit seiner Familie 1997 in der Süd-Leipziger Region Wurzeln schlug, Wald erwarb und zu bewirtschaften begann, veränderte er ihn. Ablesbar ist das am Steinbacher Wald gleich hinter der Haustür. „Damals konnten Sie überall durchgucken bis zu den Rändern. Es gab keine Naturverjüngung mehr", sagt er.

Er habe durch offene Stellen gezielt Licht herein gebracht, Birken und Aspen entfernt, den Wildverbiss reduziert. Das Ziel: ein Dauerwald, mehrstufig: „Da wächst immer was nach. Ich bilde mir ein, dass wir da auf der sicheren Seite sind.“ Dass ein solcher Wald dann bei Naturschützern Begehrlichkeiten wecke – Stichwort europäischer Fauna-Flora-Habitatrichtlinie (FFH)-Schutzstatus –, helfe ihm nicht; das bremse seine Rettung vielmehr aus.

Auf Führungen versuchen Modraks bei den Jüngeren die Liebe zum Wald zu wecken, hier eine Exkursion der Bad Lausicker „Sonnenkäfer“ 2018. Quelle: Jens Paul Taubert

Betrieb ist zertifizierter Erzeuger von Saatgut

Der Plantagen-Wald, den er mit übernahm, knapp 90-jährige Roteichen etwa, nutzt er für die Gewinnung von Saatgut. Sein Betrieb ist dafür zertifizierter Erzeuger, liefert für den staatlichen und privaten Forst deutschlandweit Früchte und Samen, von Rot- und Traubeneiche, von Ahorn, Linde, Hainbuche.

Nach den aktuellen Waldschäden sei der Bedarf enorm. „Wir haben Aufträge für sechs, sieben Tonnen, werden aber nur die Hälfte liefern können“, sagt Modrak. Die Bergung des Käferholzes, etwa im Thümmlitzwald, binde Kräfte. Es fehle überhaupt an versierten Leuten. Ganz zu schweigen davon, dass der Holzmarkt unter einem Überangebot ächzte und die Preise verfielen.

Wald nicht industriell zu bewirtschaften, ist teurer

„Wir haben einen Vertrag mit der Ewigkeit. Den Wald nicht industriell zu bewirtschaften, ist teurer. Aber wir müssen uns das leisten. Sonst müssen wir bald alle Märchen umschreiben, die im tiefen Wald spielen“, sagt Hans Modrak. Elsbeere und Speierling, fast vergesse Arten, holt er zurück in seinen Wald, auch wenn die weniger ertragreich seien als Eichen.

Auf den Heideflächen pflanzt er Douglasien und Küstentannen, die einen Teil des Wasserbedarfs aus der Luft aufnehmen könnten. Ein konsequenter Gedanke, da 400 Liter Niederschlag auf dem Quadratmeter fehlen in diesem Sommer. „Wir müssen handeln. Die Katastrophe kommt schneller als wir glauben wollen.“

Von Ekkehard Schulreich