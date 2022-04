Unbekannte Täter beschädigen Fliegerdenkmal in Syhra

Geithain

Unbekannte haben sich am Fliegerdenkmal in Syhra innerhalb der vergangenen zehn Tage zu schaffen gemacht. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Täter zerkratzten den Gedenkstein, ritzten Schriftzügen ein und beschädigten die Schautafel. Die Beamten, die Spuren am Ehrenmal sicherten, ermitteln wegen Sachbeschädigung. Der entstandene Sachschaden lässt sich noch nicht beziffern.

Hinweise zum Sachverhalt oder zu den unbekannten Tatverdächtigen nimmt das Polizeirevier in Borna unter Telefon 03433/244-0 entgegen.

Von LVZ