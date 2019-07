Geithain

Die Polizei sucht Zeugen nach einer Graffiti-Aktion in Geithain. Wie am Montag mitgeteilt wurde, hatten sich unbekannte Sprayer in der Zeit zwischen Donnerstag und Sonntag auf einem freien Lagerplatz zwischen zwei Hallen der ehemaligen BHG in der Eisenbahnstraße verewigt.

Bauwagen und Bürocontainer beschmiert

Dabei versprühten die Eindringlinge Farbe im Werksgelände. In großen Druckbuchstaben hinterließen sie mit silberner Farbe verschiedene Tags an den Wänden von zwei Bauwagen sowie einen Bürocontainer.

Wer etwas gesehen hat, möchte sich beim Polizeirevier in Borna unter Telefon 03433/2440 melden.

Von LVZ