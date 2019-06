Geithain

Einen Tag der nach der Verlegung eines Stolpersteins in Geithain, der in der Chemnitzer Straße an Georg Förster, ein Opfer der NS-Euthanasie, erinnert, wurde er geschändet. Unbekannte übergossen ihn mit Beton. Anwohner reinigten den Stein daraufhin.

Er war – wie zwei weitere – durch Schüler des Internationalen Gymnasiums verlegt worden. Gemeinsam mit dem Heimatverein Geithain und dem Flexiblen Jugendmanagement, unterstützt durch den Leipziger Verein Erich-Zeigner-Haus, hatten die Heranwachsenden zu diesem Kapitel der Nazizeit recherchiert. Zur Verlegung waren an die 50 Menschen zugegen, eine Resonanz, die die Initiatoren als sehr positiv empfanden.

Lewkowitz vom Verein Erich-Zeigner-Haus lässt sich nicht entmutigen

„Die Schändung des Steins zeigt uns, dass es noch genug Menschen gibt, die im öffentlichen Raum verhindern wollen“, sagt Henry Lewkowitz im Erich-Zeigner-Haus in Leipzig Quelle: Andre Kempner

„Die Schändung des Steins zeigt uns aber einerseits, dass es noch genug Menschen gibt, die sich nicht nur gegen eine Erinnerung an Opfer des Nationalsozialismus aussprechen, sondern sie auch im öffentlichen Raum verhindern wollen“, sagt Henry Lewkowitz vom Verein Erich-Zeigner-Haus. Andererseits ermutigt es, vor allem im Leipziger Umland nach den Wahlerfolgen der AfD weiterhin erinnerungskulturelle Jugendprojekte umzusetzen: „Wir lassen uns nicht entmutigen.“

Von Ekkehard Schulreich