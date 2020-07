Unbekannter verliert Auffahrrampe auf der A 72 bei Geithain – Unfall

Geithain.

Eine Auffahrrampe hat in den Morgenstunden des Dienstags auf der A 72 einen Unfall mit zwei Pkw verursacht. Wie die Polizei in Chemnitz mitteilte, waren ein VW- und ein Mercedesfahrer 3.30 Uhr Richtung Leipzig unterwegs. Den Angaben zufolge fuhren beide Autos auf der linken Fahrspur, als sie ungefähr drei Kilometer vor der Anschlussstelle Geithain eine auf der Fahrbahn liegende Auffahrrampe überfuhren. Es entstand Sachschaden an den Pkw in Höhe von insgesamt ca. 1 500 Euro. Verletzt wurde niemand.

Ermittlungen der Polizei laufen

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen und sucht Zeugen. Wem ist ein Fahrzeug aufgefallen, welches die Auffahrrampe während der Fahrt verlor? Wem fehlt nach einer Fahrt über die A 72 solch eine Rampe? Unter Telefon 0371 8740-0 werden Hinweise beim Autobahnpolizeirevier Chemnitz entgegengenommen.

Von LVZ