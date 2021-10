Unbürokratisch: Ein kleines Stück neuer Asphalt auf B175 bei Narsdorf extra

Geithain/Narsdorf

Wie neu ist die Bundesstraße 175, die am südlichen Rand des Landkreises Leipzig von der Grünen Tanne durch Dölitzsch und am Narsdorfer Bahnhof vorbei bis Obergräfenhain II verläuft. Zuletzt hatte das Landesamt für Straßenbau und Verkehr in Bauabschnitt drei im August auf 400 Meter die Fahrbahn erneuert. Auf Bitten der Stadt Geithain zeigten sich Behörde und Bauunternehmen flexibel und nahmen sich einiger Meter Straße an, die gar nicht vorgesehen waren.

„Uns geht es um ein 30 Meter langes Stück östlich des Bahnüberganges, welches in einem schlechten Zustand ist und bestimmt saniert werden sollte. Gerade jetzt, wo eine Firma vor Ort ist...“, hatte Andreas Rätsch vom Bauamt der Stadt sich an das Landesamt gewendet. Der Hinweis wurde erhört, das Tautenhainer Unternehmen Reif beauftragt, sich der Sache anzunehmen.

Geschafft wurde das innerhalb der mit einer Vollsperrung geplanten Bauzeit. Geithains Oberbürgermeister Frank Rudolph (UWG), der mit dem Landesamt in Fragen des Wege- und Straßenbaus und der Bereitstellung von Fördermitteln mitunter wenig harmoniert, freut sich über diese Flexibilität: „Das ist positiv, auch für die Bürger.“

