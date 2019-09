Treben

Bei einem Verkehrsunfall auf der B93 nahe der Landesgrenze zu Sachsen ist am Sonntag eine Frau verletzt worden. Die Fahrerin eines Pkw Dacia kam in den Mittagsstunden aus Altenburger Richtung und verlor in der Ortslage Treben beim Durchfahren einer Rechtskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug.

Frau allein am Unfall beteiligt

In Folge dessen überfuhr sie eine Bordsteinkante auf der gegenüberliegenden Straßenseite und prallt frontal gegen ein Wohnhaus. Dabei wurde die laut Polizei vor Ort allein am Unfall beteiligte Frau so verletzt, dass sie in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Bei dem Auto geht nichts mehr. Die Polizei leitete den Verkehr an der Unfallstelle vorbei. Quelle: Frank Schmidt

Sowohl am Wohnhaus als auch am Unfallwagen entstand ein nicht näher bezifferter Sachschaden, während die Hausbewohner mit dem Schrecken davon kamen. Die genaue Unfallursache wird von der Polizei ermittelt.

Von Frank Schmidt