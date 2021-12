Unfall bei Frohburg: Vater und zwei Kinder sterben

Frohburg

Bei einem tragischen Verkehrsunfall sind am ersten Weihnachtsfeiertag ein Vater und seine beiden Kinder ums Leben gekommen. Die Mutter überlebte schwer verletzt. Das Unglück ereignete sich in den Morgenstunden auf der Bundestraße sieben in der Nähe von Frohburg. Das teilte die Polizei am Sonnabend auf Anfrage der LVZ mit.

Der 37 Jahre alte Mann sei mit dem Wagen in Richtung Roda fahrend von der Straße abgekommen und am Abzweig nach Greifenhain frontal gegen einen Baum geprallt. Er, seine fünf Jahre alte Tochter und der zehn Jahre alte Sohn starben noch an der Unfallstelle, so die Polizei. Die 34 Jahre alte Frau wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Feuerwehr mit 30 Kameraden im Einsatz

Der Notruf ging bei der Polizei um 7.05 Uhr ein. Zuvor war aus dem Fahrzeug ein Alarm an den Hersteller abgesendet worden, der dann die Beamten informierte. Die Unfall selbst habe sich um 6.45 Uhr ereignet. Die Feuerwehren aus Frohburg, Greifenhain und Roda rückten mit insgesamt 30 Helfern zur Unfallstelle aus. „Wir haben eine Stunde gebraucht, um die Personen aus dem Fahrzeug zu befreien. Es ist eine Tragödie und auch für die Kameraden eine hohe Belastung zu Weihnachten“, sagte der Frohburger Ortswehrleiter Lars Kupfer.

Psychologische Hilfe für Helfer

Mit seinen Kollegen saß er nach dem Einsatz noch zwei Stunden beisammen und wurde dabei von einem Kriseninterventionsteam psychologisch betreut. Neben den Feuerwehrleuten waren auch vier Rettungswagen, zwei Notärzte und ein Rettungshubschrauber vor Ort.

Die Ursache für den Unfall ist noch unklar und wird von der Polizei ermittelt.

