Unfall bei der Post in Rötha: Elektroauto macht sich selbstständig

Rötha/ Espenhain

Während eine Mitarbeiterin der Post am Donnerstagmittag ein Fahrzeug reinigte, setzte sich dieses aus ungeklärten Gründen in Bewegung. Nach Angaben der Polizei wurde die 38-Jährige ein Stück mitgeschleift, bevor ihr das Elektroauto über den Fuß fuhr. Anschließend kollidierte das Fahrzeug mit einer Hauswand und kam schließlich an einem Hang zu stehen.

Um die Unfallursache zu klären, wurde ein Mitarbeiter der DEKRA angefordert. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt, ein Gutachten wird angefertigt. Die Frau erlitt leichte Verletzungen und wurde in einem Krankenhaus behandelt. Die Höhe des Sachschadens wurde mit 4000 Euro angegeben.

Von lvz