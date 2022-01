Unfall mit Skoda: Fußgänger in Geithain schwer verletzt

Geithain

Bei einem Verkehrsunfall mit einem Pkw ist in Geithain ein Fußgänger verletzt worden. Das passierte am Montagmorgen auf der Grimmaischen Straße, informiert die Polizeidirektion Leipzig. Gegen 7.20 Uhr war dort eine Skoda-Fahrerin in südliche Richtung unterwegs. Kurz nach der Einmündung zur Eisenbahnstraße erfasste die 76-Jährige mit ihrem Auto einen Fußgänger, der die Fahrbahn in westliche Richtung – aus Sicht der Frau von links nach rechts – überquerte.

Der 59-Jährige wurde schwer verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden kann aktuell noch nicht beziffert werden, teilt die Polizei am Dienstagmittag mit. Die Beamten haben die Ermittlungen wegen des Verdachts einer fahrlässigen Körperverletzung aufgenommen.

Von LVZ