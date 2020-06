„Unser Dorf hat Zukunft“: Bürger planen gemeinsam Greifenhainer Entwicklung

Frohburg/Greifenhain

Greifenhain, Ortsteil der Stadt Frohburg, hat mit der doppeltürmigen Dorfkirche eine weithin sichtbare Landmarke. Doch das ist nicht alles: Vereine und Unternehmen und eine engagierte Dorfgemeinschaft sorgen seit Jahren dafür, dass es sich hier gut lebt. Weil sich aber immer etwas noch besser machen lässt, nehmen die Greifenhainer als erstes Dorf in Sachsen an einer „ Dorfwerkstatt“ teil – eine Art Ideenbörse mit Blick auf eine Teilnahme am Wettbewerb „ Unser Dorf hat Zukunft“. Greifenhain ist eines von sieben Dörfern im Landkreis Leipzig; ein halbes Hundert sind es sachsenweit.

Sich mit Ideen einzubringen, ist in Greifenhain jeder willkommen. Quelle: privat

Attraktives Dorf, aktive Menschen

„Bei uns gibt zahlreiche Gewerbetreibende, aktive Vereine, eine Feuerwehr, die Kindertagesstätte Regenbogenland, Gastronomie - und Feierlichkeiten, zu denen unsere Dorfgemeinschaft immer wieder Besucher von außerhalb begrüßt“, sagt Nicole Görnitz-Köhler vom Vorstand des Vereins Für Greifenhain. Das Dorf punkte mit Umgebindehäusern und sehenswertem Fachwerk. Ein besonderes architektonisches Kleinod stelle das Ensemble von Kirche, Pfarrei und alter Schule dar.

Unter dem knorrigen Nussbaum des Pfarrgartens kam jetzt ein Dutzend Einwohner zusammen, um gemeinsam über ihren Ort nachzudenken. Um Schwächen und Stärken ging es, um Entwicklungspotenziale. Die Analyse gestaltete sich umfangreich. Zugleich wurden bei diesem ersten Workshop neue Ideen entwickelt. Im Dorfwettbewerb sind die Greifenhainer keine Neulinge. Vor drei Jahren sicherten sie sich einen Sonderpreis.

Gemeinsam neue Ideen entwickeln

„Die Zusammenarbeit der Vereine fördern, die Dorfgemeinschaft und den Zusammenhalt stärken sowie umsetzbare Projekte entwickeln. Darauf kommt es an, und damit werden wir die Jury überzeugen“, sagt die Vereinsvorsitzende Dr. Andrea Berndt. Unterstützung gibt es von der Beratungsagentur Maikirschen & Marketing aus Oschatz. Anja Helbig half als Coach und leitete die erste Werkstatt als Moderatorin. Im September geht es in einer zweiten Runde um die Präsentation vor der Wettbewerbsjury und um einen Rundgang zu den Attraktionen des Ortes. Im Mai 2022 will Greifenhain sein 850-jähriges Jubiläum feiern.

Auskünfte zu den Dorfwerkstätten via Mail an dorfwerkstatt@maikirschen-marketing.de. www.laendlicher-raum.sachsen.de/unser-dorf-hat-zukunft.html

Von Ekkehard Schulreich