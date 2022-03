Unsicherheiten: Kohren-Sahlis sagt seinen Töpfermarkt erneut ab

Frohburg/Kohren-Sahlis

Die Pandemie-Einschränkungen werden zurückgefahren, aber der Kohrener Töpfermarkt wird auch 2022 nicht stattfinden. Zum dritten Mal in Folge sagt der Kohrener Töpfermarktverein, der mit vielen Helfern den weit über das Kohrener Land ausstrahlenden Markt organisiert, die Veranstaltung ab. Die Gründe hängen durchaus mit Corona zusammen, doch sie allein gaben nicht den Ausschlag.

Knappe Mittel, knappe Zeit

„Aufgrund der ungewissen Regelungen fehlte der nötige Vorlauf für die Organisation des Töpfermarktes, die normalerweise im Oktober des Vorjahres beginnt“, sagt Töpfermeisterin Gundula Müller, die den Verein leitet. Es mangelte aber nicht nur an Zeit, sondern auch an finanziellen Rücklagen.

Schließlich habe man seinerzeit den Töpfermarkt 2020 durchgeplant, ihn dann jedoch kurzfristig absagen müssen. „Dadurch sind unsere finanziellen Mittel zur Vorbereitung kommender Märkte sehr begrenzt.“ Beides habe den Vorstand des Vereins bewogen, schweren Herzens den Töpfermarkt noch einmal zu vertagen und die Tradition erst im Frühjahr 2023 wieder aufzunehmen.

Straßenbau problematisch

Eine Rolle habe allerdings auch der in Kohren-Sahlis geplante Straßenbau gespielt, sagt Müller. Ab Mitte April will die zuständige Stadt Frohburg die Schulstraße zwischen Kohren und Rüdigsdorf in Abschnitten ausbauen. Das erschwere die Verkehrsführung für die vielen Hundert Besucher und schränke die Parkmöglichkeiten ein. „Wir hoffen, dass die Maßnahmen im nächsten Jahr abgeschlossen sind und freuen uns auf eine reguläre Organisation des Kohrener Töpfermarktes 2023.“

Was in Kohren-Sahlis stattfindet, ist der deutschlandweite Tag der offenen Töpferei am Wochenende 12. und 13. März. Daran beteiligen sich auch die ortsansässigen Unternehmen. Details stehen im Internet unter www.tag-der-offenen-toepferei.de.

Von Ekkehard Schulreich