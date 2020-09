Borna/Eula

Im 30. Jahr ihres Bestehens hat die Alltec Automatisierungs- und Kommunikationstechnik GmbH aus Borna den größten Einzelauftrag ihrer Firmengeschichte an Land gezogen. Genau genommen sind es gleich zwei: Für den neuen Flughafen-Terminal 3 in Frankfurt am Main produziert das 150 Mitarbeiter starke Unternehmen in einer ersten Stufe 70 Niederspannungs-Schaltanlagen mit einem Gesamtvolumen von einer Million Euro. Der zweite und weitaus größere Auftrag umfasst 275 Felder in einer Größenordnung von sechs Millionen Euro. „Wir befinden uns derzeit in der Projektierung der Anlagen, die wir dann ab Ende des Jahres bei uns fertigen“, beschreibt Alltec-Geschäftsführer Carsten Reeck den Werdegang der Arbeiten.

Neuer Flughafen-Terminal in Frankfurt am Main

Auftraggeber ist die Fraport Ausbau Süd GmbH. Sie errichtet auf dem Gelände des Flughafens Frankfurt am Main den neuen Terminal 3, welcher für eine Kapazität von 14 Millionen Passagieren pro Jahr ausgelegt ist und 2024 öffnen soll. Die Schaltanlagen aus Eula werden die Energieversorgung am Terminal sicherstellen. „Dazu gab es eine öffentliche Ausschreibung, in der wir mit unserer Technik, der Leistungsfähigkeit und dem Preis überzeugen konnten“, freut sich Reeck über den Großauftrag. Bis Ende 2022 werden die Eulaer beide Projekte umsetzen.

Auftragslage bei Alltec ist unverändert gut

Entgegen der coronabedingten Wirtschaftskrise ist die Auftragslage bei Alltec unverändert gut. Das Unternehmen agiert deutschlandweit, ist jedoch überwiegend im Dreiländereck Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sowie in Brandenburg unterwegs. Seine Produkte und Know how stecken unter anderem in der Wasserkraftanlage Muldestausee bei Bitterfeld, im Chemie- und Industriepark Zeitz, in der Talsperre Horstsee bei Wermsdorf, dem Wasserwerk Naunhof und sogar im Neubau der Kita Kitzscher und der Dreifelderhalle Markkleeberg.

Suche nach Nachwuchs und Quereinsteigern

Mit 150 Mitarbeitern einschließlich seiner Auszubildenden sind die Eulaer personell gut aufgestellt. Vorausschauend werden aber weiterer Nachwuchs, Fachkräfte und Quereinsteiger aus den Bereichen Elektrotechnik, Mechanik oder Mechatronik gesucht. „Ich denke, dass wir ein attraktiver Arbeitgeber sind“, findet Carsten Reeck, der selbst seit 1994 im Unternehmen tätig ist und seit 2009 gemeinsam mit Christoph Domke die Geschäfte führt. Gezielt möchte der 50-Jährige handwerklich Interessierte ansprechen. „Wir bedienen immerhin ein breites Aufgabenspektrum und sind deshalb für vieles offen.“

Gesunder Menschenverstand und Augenmaß

Reeck denkt in realistischen und überschaubaren Schritten. „Wir sind nicht wachstumsgetrieben, sondern möchten uns nachhaltig auf einem guten Niveau weiterentwickeln.“ Diese Attribute haben das Unternehmen bisher gut durch die Corona-Krise manövriert. „Mit gesundem Menschenverstand und Augenmaß haben wir von Woche zu Woche versucht, unseren Geschäftsbetrieb aufrechtzuerhalten. So konnten wir an fast all unseren Projekten und Baustellen weiter arbeiten.“ Das war nicht immer leicht zu organisieren, aber Alltec habe es damit geschafft, dass kein Mitarbeiter in Kurzarbeit gehen musste.

Von Kathrin Haase