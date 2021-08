Vandalismus greift um sich in Frohburg

Frohburg

Zerschlagene Scheiben an Buswartehäuschen am Frohburger Bahnhof und an der Zentralhaltestelle, besprühte Fassaden und Trafokästen vielerorts im Stadtgebiet und in Ortsteilen, ja sogar immer wieder gestohlene Ortsschilder: Die Liste der Vandalismusschäden, die der Frohburger Bürgermeister Wolfgang Hiensch (BuW) auf der jüngsten Sitzung des Stadtrates vortrug, ist so lang wie beklagenswert. „Es besteht wenig Hoffnung, dass die Täter gefasst und zur Verantwortung gezogen werden“, konstatierte er. Für die Kommune sei es schwer, immer die nötigen Mittel aufzubringen, um solche Schäden binnen Kurzem zu beseitigen – umso mehr, da die Stadt für das laufende Jahr noch nicht einmal einen Haushalt habe beschließen können. Private Eigentümer sähen sich vor ähnliche Herausforderungen gestellt. Manche hätten aufgrund der Häufung solcher Vorfälle bereits resigniert.

Bald Wartehäuschen ohne Glasscheiben?

„Wir sollten überlegen, ob wir künftig überhaupt noch Glas- oder andere Wände für den Wetterschutz an Bushaltestellen verwenden“, sagte Hiensch. Solche Flächen lüden manche offenbar buchstäblich zum Beschmieren ein. Es fehlte die Kraft, die Häuschen zu reinigen und zu reparieren. Unterlasse man das aber, sei es einem attraktiven Stadtbild abträglich.

Von es