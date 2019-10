Verband Deutscher Tonmeister ehrt Geithainer Erfinder

Geithain

Für sein Lebenswerk geehrt wird der Geithainer Joachim Kiesler durch den Verband Deutscher Tonmeister. Auf der 5. International Conference on Spatial Audio, die an der Technischen Universität Ilmenau stattfand, würdigte der Laudator und langjährige Weggefährte Mike Wippermann Kieslers Erfindergeister, seine Tatkraft und sein Beharrungsvermögen an der Spitze der Musikelectronik Geithain.

Ein Unternehmen, dessen Grundstein der heute 78-Jährige 1960 legte. Begann er mit der Reparatur von Uhren, Radios und Fernsehgeräten, machte Kiesler den Betrieb bald zum Marktführer für Studiolautsprecher. Sein Studiomonitor RL 900 sorgte bei einem Vergleichstest der ARD-Anstalten noch vor der Wende für Aufsehen in Fachkreisen.

Der Mann des guten Tons Joachim Kiesler vor seinen legendären Lautsprechern zum 50-jährigen Bestehen des Unternehmens. Quelle: Jens Paul Taubert

„ Joachim Kieslers Erfindungen haben immer eng mit den Menschen zu tun, für die sie gemacht sind“, sagte Wippermann. Beispielhaft führte er eine spezielle Lautsprecher-Konstellation für den renommierten japanischen Filmmusik-Komponisten Ryuichi Sakamoto an und einen Bassverstärker, den er für den Weltklasse-Kontrabassisten Roman Patkoló entwickelte.

Kieslers Erfindergeist durch Mangel in der DDR befördert

Dass das Unternehmen nach 1990 als GmbH seinen Erfolgskurs unbeirrt fortsetzen konnte, habe viel mit Kieslers Persönlichkeit zu tun, so der Laudator: mit „seinem Know-how und seiner bis heute andauernde Resistenz gegenüber westdeutscher Beratung. Er ist überzeugt, dass sein Erfindergeist in besonderer Weise durch die Mangelsituation in der DDR befördert worden ist. Im Westen wäre er nach eigenem Bekunden nicht so weit gekommen.“

Joachim Kiesler Musikelektronik Geithain erhielt den Tonmeisterpreis. Quelle: Jens Paul Taubert

Neben Studiotechnik entwickelte der Geithainer elektronische Orgeln, engagiert sich aber auch in der Medizintechnik. Ein von ihm erfundenes Verfahren zur Beatmung von Frühgeburten wird inzwischen weltweit angewendet. Dass ihn die Auszeichnung des Verbandes Deutscher Tonmeister ehrt, ist keine Frage.

Er nimmt sie aber auch als Bestätigung der Leistung seiner Mitarbeiter. Kann er selbst zwar auch im Alter nicht lassen von dem, was ihn sein Leben lang an- und umtreibt, hat er die Organisation des Unternehmens vor Jahren schon in die Hände Jüngerer gegeben: „Und die machen das perfekt!“

www.me-geithain.de

Von Ekkehard Schulreich