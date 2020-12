Frohburg

Wann bekommt die Stadt Frohburg endlich einen unmittelbaren Anschluss an die Autobahn 72? Diese Frage ist nicht nur für Bürgermeister Wolfgang Hiensch (BuW) und den Stadtrat ein seit Jahren drängendes Thema. Dass der Bau der Anschlussstelle Frohburg mit dem Neubau der Bundesstraße 7, dem Autobahnzubringer für den Raum Altenburg und Westsachsen, verbunden ist, macht die Sache nicht leichter, das Verfahren nicht schneller. Wann Baurecht besteht, der erste Bagger rollt, die Trasse gar fertig gestellt ist, dazu kann die Landesdirektion „keine seriöse Prognose“ abgeben.

Deges sucht rechtssichere Argumente

Das Planfeststellungsverfahren, das die Landesdirektion Sachsen im Herbst 2019 eröffnete, ist im Gang. Der Autobahn-Bauer Deges sei dabei, all die Einwendungen zu sichten, die die Stadt Frohburg, eine Bürgerinitiative, Grundstückseigentümer und andere Verfahrensbeteiligte erhoben, und entsprechende Stellungnahmen zu erarbeiten, sagt der stellvertretende Behördensprecher Ingolf Ulrich. „Es bestehen erhebliche Konflikte mit öffentlichen und privaten Belangen. Da die Zahl der Einwender hoch und die zu lösenden Konflikte schwerwiegend sind, ist der Arbeits- und damit der Zeitaufwand hoch.“ Die Planfeststellungsbehörde sei darauf angewiesen, dass sich der Vorhabenträger, also die Deges, „qualifiziert“, also rechtssicher, äußere. Wann das Verfahren zu einem Abschluss komme und damit Baurecht bestehe, sei offen.

Ampel-Streit und unterbrochene Ortsverbindung

Offen sei ebenso, sagt Ulrich, ob und inwieweit die Deges auf Forderungen der Kommune und Kritiker des Bauvorhabens eingehe. Es gibt zwei entscheidende Probleme aus kommunaler Sicht. Erstens: Die zur Staatsstraße 51 abgestufte B 95 soll zwischen Frohburg und Neukirchen unterbrochen werden. Der Verkehr soll, durch zwei Ampeln gesteuert, ein Stück die neue B 7 nutzen. Die Stadt fordert statt dessen den Bau eines Kreisverkehrs. Der sei billiger, und er erlaube einen zügigeren Verkehrsfluss. Zweitens: Die Straße zwischen Benndorf und Bubendorf soll gekappt werden, da zwischen beiden Dörfern die neue B 7 liegen wird. Benndorf käme in eine inakzeptable Insel-Lage.

„Die aktuellen Planungen für die Kreuzung S 51/B 7n und die Straße Bubendorf – Benndorf werden im Hinblick auf die Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange sowie die erhobenen Einwendungen im Zuge der laufenden Planfeststellung überprüft“, sagt Deges-Sprecher Lutz Günther. Bezüglich der Verbindung Bubendorf – Benndorf werde als Entscheidungsgrundlage zurzeit „eine vertiefende Ergänzung des Verkehrsgutachtens“ erarbeitet.

Von Ekkehard Schulreich