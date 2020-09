Geithain

Als Margitta Sawall Anfang der neunziger Jahre ihr Eigenheim an südlichen Geithainer Stadtrand bezog, floss das Abwasser in eine Kleinkläranlage. 2016/17 brachte der Versorgungsverband Grimma-Geithain auch die Grundstücke in der Straße An der Hohle ans Abwassernetz. Dass sich die Eigentümer an diesen Kosten beteiligen müssen, steht für die 64-Jährige außer Frage. Doch die Höhe kann sie nicht akzeptieren – und klagte vor dem Amtsgericht Borna.

Verband: Gesamtwirtschaftliche Sicht entscheidet

Im Kern ging es um die Lage des Übergabeschachtes. Wäre der in der Straße in Höhe des Zugangs zum Wohnhaus gesetzt worden, hätte das die Grundstücksleitung deutlich verkürzt und bezahlbarer gemacht. Dass Sawall am Ende der Straße wohnt, wurde ihr finanziell zum Verhängnis: Sie sollte ein Mehrfaches dessen zahlen, was ihre Nachbarn zu entrichten hatten – knapp 4500 Euro. Trotz mehrerer Gespräche mit dem Verband gab es keine Verständigung. Man habe jene Variante gebaut, die „aus gesamtwirtschaftlicher Sicht für alle Grundstückseigentümer im Verbandsgebiet die günstigste ist“, sagte Geschäftsführer Lutz Kunath vor Monaten auf LVZ-Nachfrage. Von der Forderung rückte er nicht ab, bot aber eine Ratenzahlung ab.

Klägerin muss die Kosten abstottern

Das Amtsgericht Borna befasste sich in dieser Woche mit dem Fall. „Insbesondere die Möglichkeit, den Abwasseranschluss auf kürzerem Wege und damit kostengünstiger zu bauen, oder aber die völlig intakte bereits vorhandene Kanalleitung zu nutzen, wurden nicht berücksichtigt“, sagte Sawalls Rechtsanwalt Manuel Tripp. Doch die Kammer folgte der Sicht der Klägerin nicht: Sie muss zahlen. Die Allgemeinen Bedingungen für die Entsorgung von Abwasser schmälerten für sie die Erfolgsaussichten, sich doch noch durchzusetzen, so ihr Anwalt. Um weitere Verfahrenskosten, etwa für Gutachten von Sachverständigen, zu vermeiden, habe Frau Sawall die Forderungen anerkannt und werde die Summe „von ihrer geringen Rente abstottern“.

Lutz Kunath bestätigt das Anerkenntnisurteil: „Wir haben Frau Sawall eine Ratenzahlung angeboten. Die unnötigerweise entstandenen Gerichts- und Anwaltskosten können wir ihr leider nicht ersparen.“

Von Ekkehard Schulreich