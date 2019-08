Geithain

Der Ausbau der Eisenbahnstraße, der B 7, in Geithain geht voran. Die Grimmaische Straße ist ab 9. August wieder passierbar, die Tautenhainer Straße damit erreichbar. Diese positive Nachricht ist verbunden mit einer, die vielen weniger gefallen wird: Wenn das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) den nächsten Abschnitt anschließt, wird die Bundesstraße zwischen Schiller- und August-Bebel-Straße voll gesperrt – und damit auch das Vorfeld des Bahnhofs.

Der innerörtliche Verkehr muss durch die Robert-Koch-Straße rollen. Deshalb fallen im Umkreis des Ärztehauses sämtliche Parkplätze weg. Und dann muss die Kommune für Wochen auch noch das Stadttor schließen.

Die Eisenbahnstraße in Geithain bleibt noch für Monate eine große Baustelle. Quelle: Jens Paul Taubert

Bürgermeister: Für Altneubau wird’s hart

„Das wird eine harte Nummer. Ich kann nur um Verständnis bitten, aber wir wollen so viel wie möglich schaffen. Die Straßen müssen dringend gemacht werden“, sagt Bürgermeister Frank Rudolph (UWG). Er spricht in der Mehrzahl, meint neben der Eisenbahnstraße auch die kommunale Schillerstraße, die grundhaft ausgebaut werden soll. Die Ausschreibung dafür läuft, Baustart hier soll Ende September sein.

„Mir ist bewusst, dass die Verkehrsströme vor allem für das Altneubaugebiet eine hohe Belastung sind. Aber wir können das bei allem guten Willen nicht anders lösen.“ Bei den Vorhaben sei man an Förderungen und Fristen gebunden und müsse versuchen, das alles einigermaßen unter einen Hut zu bekommen.

Lasuv: Abschnitt zwei ab 12. August

Der Abschnitt der Eisenbahnstraße zwischen Grimmaischer Straße und Schillerstraße ist beinahe fertig. „Der zweite Bauabschnitt beginnt am 12. August“, sagt Lasuv-Sprecherin Isabel Pfeiffer. Dann werde der Abschnitt von der Schillerstraße vorbei am Bahnhof bis zur August-Bebel-Straße ausgebaut. Die Busse können die Haltestellen am Bahnhof nicht ansteuern; sie stoppen in Höhe des Güterschuppens.

Die Eisenbahnstrasse in Geithain ist derzeit eine große Baustelle. Quelle: Jens Paul Taubert

„Die größere Parkfläche am Bahnhof bleibt von der Colditzer Straße aus erreichbar. Das ist wichtig für die Pendler, die in den Zug wechseln“, sagt Kerstin Jesierski vom Bauamt der Stadt. Die Parkplätze entlang der Eisenbahnstraße und auf dem Seitenstreifen parallel zu ihr entfielen allerdings.

Jesierski: Kein Parken nahe des Ärztehauses

Noch problematischer sei der Verlust der Parkflächen am Ärztehaus, sagt Jesierski. Um die Robert-Koch-Straße in beide Richtungen befahrbar zu machen, würden die Parkbuchten provisorisch überbaut. „Wer schlecht zu Fuß ist, kommt nur sehr schwer heran, das ist uns bewusst.“ Die nächst gelegene Möglichkeit, Autos abzustellen, gebe es an der Colditzer Straße.

Den grundhaften Ausbau der Schillerstraße musste die Stadt verschieben, bis die Eisenbahnstraße parallel dazu wieder nutzbar ist. Ab 30. September soll er nun erfolgen. Da die Bushaltestelle der Paul-Guenther-Schule in der Schillerstraße liegt, hat das Konsequenzen für den Schülerverkehr. Die Busse müssen über die Louis-Petermann-Straße rollen.

Stadttor bis zu fünf Wochen dicht

Die Verkehrssituation wird zusätzlich kompliziert, weil die Stadt das Stadttor – bisher provisorische Zufahrt zur Innenstadt für Autos – für bis zu fünf Wochen schließt. Der Grund sind Sanierungsarbeiten an dem Baudenkmal, die ein Gerüst erforderlich machen. Die Ausführung übernimmt das Frohburger Baugeschäft Franke. Immerhin soll es laut Bürgermeister einen kleinen Tunnel geben, den Fußgänger nutzen können. Die Sperrung gilt voraussichtlich ab Mitte des Monats.

Von Ekkehard Schulreich