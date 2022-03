Verkehrsgarten und Freizeitfläche entstehen an der Eula in Geithain

Geithain

Die Teilnahme am Ideenwettbewerb „Simul+Mitmachfonds“ des Landes Sachsen hat sich für Geithain gelohnt. Die Stadt gehört zu den Preisträgern im Modul Kommune – und erhält 100 000 Euro für einen Verkehrs- und Freizeitgarten. Platz finden soll der südlich des historischen Stadtkerns an der Eula, wo sich bis vor wenigen Jahren die Kleingärten der „Alten Heimat“ befanden.

Hier wurde bereits eine Dirtbike-Strecke für junge Rad-Akrobaten aufgehügelt. Die Stadt will den Grünzug der Aue – parallel zum Flusslauf, den die Landestalsperrenverwaltung jetzt naturnah gestaltet – mit verschiedenen Freizeitangeboten und Erholungszonen aufwerten.

Verkehrserziehung bisher auf dem Schulhof

„Die Verkehrserziehung, die Teil des Lehrplans ist, findet bisher auf dem Hof der Paul-Guenther-Schule und in angrenzenden Straßen statt. Das ist in Sachsen jetzt so nicht mehr zulässig“, sagt Oberbürgermeister Frank Rudolph (UWG). Deshalb sei das Konzept entwickelt worden, das auf Schule und Freizeit-Nutzung gleichermaßen setzt.

In Nachbarschaft der Geländepiste entstehe eine Asphaltfläche, versehen mit Markierungen und einigen Verkehrsschildern. Hinzukommen sollen Sprung-Elemente für Skateboards sowie Fitness-Außengeräte, etwa ein Crosstrainer. „Stück für Stück wollen wir die einstige ,Alte Heimat‘ aufwerten. Ich denke auch an ein eingefasstes Fußballfeld, und ich kann mir ebenso einen Grillplatz gut vorstellen.“

So könnte der Verkehrs- und Freizeitgarten aussehen, der mithilfe eines Preisgeldes entstehen soll. Quelle: Stadtverwaltung

Projekt muss 2023 in den Haushalt

Da die Idee des Verkehrs- und Freizeitgartens die Juroren überzeugte, soll jetzt aus der Projektskizze eine detaillierte Planung werden. Das Gesamtvorhaben ist auf 200 000 Euro veranschlagt. Die Summe muss in den nächsten Haushalt eingepasst werden, damit 2023 gebaut werden kann, so Rudolph. Spätestens Ende 2024 müsse das Preisgeld verwendet und abgerechnet sein.

Lesen Sie auch

Von Ekkehard Schulreich