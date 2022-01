Verkehrsunfall bei Ebersbach: Kranfahrzeug stürzt in Straßengraben

Bad Lausick/Ebersbach

Ein Verkehrsunfall mit einem Spezialfahrzeug hat sich am Mittwoch kurz vor dem Mittag beim Bad Lausicker Ortsteil Ebersbach ereignet. Ein Kranfahrer fuhr auf der Staatsstraße 49 in Richtung Rochlitz. Vermutlich wegen des Gegenverkehrs kam das Fahrzeug gegen 10.55 Uhr im Bereich Am Wasserturm von der Fahrbahn ab, teilt die Polizeidirektion Leipzig mit.

Die Fahrt endete im Straßengraben, wo der Kran umkippte und sich auf die Seite legte. Der 40-jährige Mann blieb unverletzt. Der Sachschaden am Kranauto beläuft sich auf etwa 5000 Euro. Die Bergung übernahm die Firma des Fahrzeughalters. Dabei war laut Polizei die Vollsperrung der Straße erforderlich.

Von LVZ