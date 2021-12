Verkehrsunfall mit Pkw: Fußgängerin in Buchheim schwer verletzt

Bad Lausick

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag in Buchheim ist eine Person schwer verletzt worden. Gegen 16.40 Uhr befuhr die 61-jährige Fahrerin eines Pkw Skoda die Staatsstraße 49/Neue Straße in Richtung Bad Lausick, teilt die Polizeidirektion Leipzig mit. Da erfasste das Auto eine 87-Jährige, die vermutlich gerade die Fahrbahn überqueren wollte. Die Fußgängerin wurde schwer verletzt und stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. Am Pkw entstand Schaden in Höhe von 1000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen einer fahrlässigen Körperverletzung in Verbindung mit einem Verkehrsunfall.

Von LVZ