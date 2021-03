Vermieter aus Wurzen: Abfallgebühren sind kinderfeindlich

Wurzen/Landkreis Leipzig

Lothar Kästner nimmt kein Blatt vor den Mund, spricht sogar von Kinderfeindlichkeit. Was ihn so erbost? Der Abfallgebührenbescheid für 2021, der jetzt in seinem Briefkasten landete.

Der 67-Jährige und seine Frau leben in ihrem Mehrfamilienhaus in der Wurzener Schillerstraße und haben drei weitere Wohnungen vermietet. Als Grundstücksbesitzer erhalten sie den Bescheid für alle sieben Hausbewohner und müssen nun die Gebühren mit der Nebenkostenabrechnung umlegen. Allerdings sind die Tarife mit Einführung der Biotonne deutlich gestiegen, weshalb sich Kästner bei der Kommunalentsorgung Landkreis Leipzig (Kell) Luft machen wollte – jedoch in der Warteschleife hängen blieb.

Vermieter sorgt sich um alleinstehende Mutter im Haus

Der Vermieter ergreift vor allem Wort für die alleinstehende Mutter in seinem Haus, die zwei Kinder im Vorschulalter hat. „Warum muss sie das Dreifache gegenüber einer alleinstehenden Rentnerin zahlen, die auch nur eine Tonne hat“, fragt sich Kästner. Zumal dem Bescheid zufolge nunmehr jede Person mit einer jährlichen Festgebühr von 48,92 Euro veranlagt ist, vor Einführung der Biotonne waren es nur 27,59 Euro. „Das ist eine Steigerung von fast 100 Prozent“, empört sich Kästner. Seine junge Mieterin müsse demnach fast 150 Euro aufbringen –„sie weiß so schon nicht, wie sie mit dem Geld hinkommt“, ärgert er sich: „Warum muss sie für zwei kleine Kinder eine Festgebühr zahlen? Warum wird man mit Kindern bestraft?“ Seiner Meinung nach müsste der Abfall besser nach Haushalt abgerechnet werden.

Das Haus in der Schillerstraße in Wurzen, in dem sieben Personen leben. Quelle: Thomas Kube

Inclusive Behälter- und Entleerungsgebühr muss Kästner der Kell in diesem Jahr voraussichtlich 499,59 Euro für die Abfuhr überweisen. Dabei hatte er für sein Haus die Biotonne abgelehnt. Die junge Mutter schaffe ihre Küchenabfälle in den nahen Garten, er selbst habe seinen Grünschnitt immer weggebracht. Umsonst. Die grüne Tonne erhöhe die Gebühr fürs Haus nun um rund 130 Euro im Jahr, moniert der 67-Jährige.

Kell-Sprecherin verweist auf Rechtmäßigkeit

Kell-Sprecherin Kerstin Hartung kann dem Wurzener indes keine Hoffnung machen, dass sich am Bescheid etwas ändert. „Hinsichtlich der durch den Landkreis Leipzig vorgenommenen Ausgestaltung der Festgebühr begegnet dies nach ständiger Rechtsprechung des Sächsischen Oberverwaltungsgerichtes keinen Bedenken und verstößt auch nicht gegen verfassungsrechtliche Grundsätze“, formuliert sie auf Anfrage. Gebühren seien kostendeckend zu erheben. Grundlage der Veranlagung seien nicht die natürlichen Personen, die auf einem Grundstück leben, sondern die Anzahl der beim Einwohnermeldeamt jeweils zum 1. Januar eines jeden Jahres gemeldeten Haupt- und Nebenwohnsitze. „Uns ist demnach die Altersstruktur der Bewohner eines Grundstückes nicht bekannt.“

Keine Ermäßigung für alleinstehende Mutter möglich

Wie dem auch sei: Eine alleinstehende Mutter mit zwei kleinen Kindern wird voll veranlagt und kann mit einer Ermäßigung nicht rechnen. „Gebührenermäßigungen aus sozialen Gründen müssten aus dem allgemeinen Haushalt des Landkreises finanziert werden“, erläutert die Unternehmenssprecherin. „Dies wurde in der Vergangenheit wiederholt in den Gremien des Landkreises diskutiert und ist nicht vorgesehen.“

Auf die LVZ-Frage, ob ein Vermieter die Gebühr wenigstens pro Quadratmeter statt pro Person umlegen kann, antwortet Hartung, dass Mietrecht nicht zur Zuständigkeit des Landkreises gehöre. Insoweit könne der Landkreis hier auch keine Rechtsberatung vornehmen. Allerdings hatte Kell-Geschäftsführer Jens Meissner, als die Abrechnung der Abfallgebühren vor zwei Jahren umgestellt wurde, dazu eine klare Aussage gemacht. Wie ein Vermieter die Abfallkosten umlege, ob nach Quadratmeterzahl der Wohnung oder angemeldeten Personen, liege allein in seiner Entscheidung. „In dieser Frage“, betonte Meissner seinerzeit, „ist der Vermieter frei, wir machen ihm hier keinerlei Vorschriften.“

Zwang zur grünen Tonne entfällt nur bei Kompostierung

Eindeutig ist hingegen die Regelung zur Biotonne: „Der Benutzungszwang der Biotonne entfällt, wenn sämtliches auf dem Grundstück anfallendes Bio- und/oder Grüngut nachweislich ordnungsgemäß und schadlos vor Ort gemäß kompostiert und verwertet wird“, bemüht Hartung den entsprechenden Paragrafen der Satzung. Wenn ein Grundstück die Vorgaben zur Eigenkompostierung erfülle, sei es möglich, sich vom Zwang befreien zu lassen. Dazu müsse zum Beispiel das Grundstück eine Gartenfläche von mindestens 50 Quadratmeter pro Bewohner haben.

Von Frank Prenzel