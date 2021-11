Geithain

Unmittelbar vor einer Verschärfung der Corona-Regeln führten die Feuerwehren des Geithainer Stadtgebietes jetzt ihre Jahreshauptversammlung durch. Geplant gewesen war diese bereits für das Frühjahr, musste da aber pandemie-bedingt abgesagt werden. Die wichtigste Aussage des Freitagabends: Ungeachtet von Einschränkungen und aktuell stark steigenden Infektionszahlen sind die Wehren von Geithain mit Niedergräfenhain sowie Narsdorf, Rathendorf und Ossa einsatzbereit. Die Hilfe bei Bränden, Unfällen, Unwettern, Katastrophenlagen ist gesichert.

Impfen ist kein Diskussionsstoff

„Die Inzidenzen steigen immens“, sagt Stadtwehrleiter Marco Christen. „Wir denken darüber nach, ob wir in den nächsten Wochen wieder zu kleineren Gruppen und geteilten Diensten übergehen müssen. Wir beobachten das jeden Tag.“ Wenn es ganz schlimm werden sollte, würden die Brandschützer vorübergehend auf Dienste verzichten und sich auf Einsätze konzentrieren.

Die Impf-Diskussion spiele in den Wehren keine Rolle: „Wenn die Sirene geht, fragt keiner, ob du geimpft bist oder nicht. Die Regierung wird 2 G gewiss nicht auf die Wehren runterbrechen“, sagt Christen. Schließlich handele jeder Einzelne im Ehrenamt. Zudem könnte das die Einsatzbereitschaft schmälern.

Gesundheitsschutz betreiben die Akteure mit strikten Hygiene-Maßnahmen. Sie desinfizieren Fahrzeuge und Technik, verwenden Gummihandschuhe, so Christen. Bisher seien sie in allen Wehren gut durch die Corona-Monate gekommen. „Da müssen wir auf Holz klopfen.“

Beförderung zum Oberfeuerwehrmann: Marco Christen gratuliert Tom Bargel und Florian Brase. Von links: René Gerhardt, Jens Krznaric und Sören Petzold (verdeckt). Quelle: Frank Räthel

Langjährige Feuerwehrleute ausgezeichnet

213 Frauen und Männer zählen aktuell zu den freiwilligen Feuerwehren des Stadtgebietes. Zur Jahreshauptversammlung waren 110 zugegen. Gäste waren Landrat Henry Graichen (CDU), der stellvertretende Kreisbrandmeister Kai Noeske und Oberbürgermeister Frank Rudolph (UWG). Sie nutzten die Veranstaltung, um langjährigen Kameraden zu danken.

Herbert Legel, viele Jahre Leiter der Rathendorfer Wehr, wurde für 60 Jahre Feuerwehrdienst geehrt. Sogar sieben Jahrzehnte dabei ist Fritz Riedel aus Wenigossa. Der 88-Jährige, der die bis 1977 in dem kleinen zu Ossa zählenden Dorf bestehende Wehr leitete, nahm an der Versammlung im Bürgerhaus nicht teil; Stadtwehrleiter und Oberbürgermeister werden ihm Ehrenkreuz und Präsentkorb nach Hause bringen. Genutzt wurde die Veranstaltung zudem für Beförderungen.

Seit 60 Jahren Feuerwehrmann: Landrat Henry Graichen (l.) gratuliert dem Rathendorfer Herbert Legel. Quelle: Frank Räthel

Bei Lehrgängen noch im Rückstand

„Die letzten zwei Jahre waren für uns alle, ob im Privaten, im Berufsleben oder in der Feuerwehr, zwei außergewöhnliche Jahre“, resümierte Marco Christen in seiner Bilanz, die die Jahre 2020 und 2021 umfasst. Das ehrenamtliche Engagement jedes Kameraden verdiene einen hohen Respekt, „denn das ist in der heutigen Zeit keine Selbstverständlichkeit“. Die Rückstände aufgrund ausgefallener Dienste und Lehrgänge habe Brandschützer trotz großer Anstrengung bisher nur in Teilen aufgeholt.

Schon jetzt mehr Einsätze als 2020

Zu 68 Einsätzen wurden die Geithainer Wehren im vergangenen Jahr gerufen. Diese Zahl ist mit 74 für 2021 schon jetzt übertroffen. Knapp die Hälfte der Einsätze betrifft Brände. Herausforderungen waren in diesem Jahr die Feuer in einer Scheune in Dölitzsch im April und einem Wohnhaus am Geithainer Markt Anfang Juni.

Eine Serie von Brandstiftungen forderten die Ossaer, Narsdorfer und Rathendorfer Kameraden. Aufgrund einer Hilfeleistungsvereinbarung der Städte Bad Lausick, Frohburg, Rochlitz und Geithain rollte die Drehleiter häufig auch in die Nachbarkommunen. Während die Geithainer 2020 elf Einsätze auf der Autobahn 72 zu absolvieren hatten, schlägt in diesem Jahr bisher kein einziger zu Buche.

Führungsduos in zwei Wehren gewählt

Neu gewählt wurden zwei der Ortswehrleitungen. In Geithain bleibt Jens Krznaric Wehrleiter, Stellvertreter ist Marco Berger, der auf Christen folgt. In Ossa übernimmt Daniel Naumann den Chefposten, der im Vorjahr berufene Chef Sören Petzold ist nun Stellvertreter nach Nico Dathe.

213 Mitglieder zählen die Geithainer Wehren. 156 gehören der aktiven, 35 der Alters- und Ehrenabteilung und drei der Frauenabteilung an. Der Altersdurchschnitt der aktiven Kameradinnen und Kameraden liegt bei 37 Jahren. Jugendwehren gibt es in Geithain, Narsdorf, Rathendorf und Ossa.

Von Ekkehard Schulreich