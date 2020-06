„Vertrauensverhältnis zerrüttet“: Geithain sucht neuen Betreiber für Kindergarten „Little Stars“

Geithain

Die Stadt Geithain stellt dem Träger der Kindertagesstätte „Little Stars“ zum Jahresende den Stuhl vor die Tür: Der Begriff Kündigung wird vermieden, stattdessen von einer Beendigung des Betreibervertrags gesprochen. Denn die Option der jährlichen Verlängerung wird nicht genutzt. Die Konsequenz ist dieselbe: Die IWS Integrationswerk gemeinnützige GmbH ist demnächst raus. Die Kommune sucht nach einem neuen Betreiber. Die Eltern sind verunsichert.

Oberbürgermeister: Vertrauensverhältnis ist zerrüttet

„Seit geraumer Zeit ist das Vertrauensverhältnis zwischen dem Träger, der Kindergartenleitung und der Stadtverwaltung zerrüttet und eine Fortführung des Vertrages unter diesen Umständen nicht mehr möglich.“ So allgemein steht es in der Beschlussvorlage. Im Vorfeld der Sitzung am Dienstag hatten sich Stadtrat und Verwaltung hinter verschlossenen Türen ausgetauscht. „In den letzten Tagen gab es einige Rückfragen von Eltern“, sagte Oberbürgermeister Frank Rudolph (UWG). Sie brauchten sich keine Sorgen zu machen. Niemand hinge in der Luft. Das übliche Interessenbekundungsverfahren sei angelaufen; mindestens einen potenziellen Betreiber gebe es bereits. Mit dem hätten aber, antwortete Rudolph auf eine Frage von Ludbert Schmuck (WVWV), noch keine offiziellen Gespräche stattgefunden.

Sporbert : Fremdsprachen-Profil sichern

Dass Mädchen und Jungen der „Little Stars“ sich spielerisch bereits mit englischen Sprache beschäftigten und Kompetenzen erwerben, „ist ein Alleinstellungsmerkmal. Viele Eltern legen genau darauf Wert“, sagte Gabriele Sporbert ( CDU). Dem müsse unbedingt Rechnung getragen werden. Fraktionskollege Marcel Gut erinnerte an den Betreiberwechsel in der Niedergräfenhainer Einrichtung hin zum Kirchspiel vor neun Jahren: „Ich fand es gut, dass ein Großteil der alten Belegschaft weiter beschäftigt wurde.“ In diesem Falle sollte man genau so verfahren. Betroffen sind 19 Mitarbeiter. Aktuell werden 134 Kinder betreut.

Ein neuer Träger bedeute ja keinesfalls, dass ein bewährtes Konzept über Bord geworfen werden müsse, meinte der Oberbürgermeister. Die Übernahme des Personals für mindestens ein Jahr stehe außer Frage; das sei gesetzlich so geregelt. Bedarf für eine große öffentliche Debatte sahen die Parlamentarier nicht. Die Entscheidung fiel bei vier Enthaltungen.

Pilling : Abbruch einer erfolgreichen Entwicklung

„Die Entscheidung des Stadtrates hat uns sehr überrascht, und sie macht uns – den Träger wie die Eltern – betroffen“, sagt IWS-Geschäftsführer Lutz Pilling der LVZ. „Wir können auf eine sehr erfolgreiche Bildungs- und Erziehungsarbeit zurück blicken, was uns die Eltern wiederholt gespiegelt haben.“ Noch im Mai diesen Jahres habe man an die Stadt die Idee eines Bildungs-Campus herangetragen.

IWS übernahm die Kita 2011

IWS hatte 2011 die Einrichtung „Bussibär“ im Geithainer Neubaugebiet übernommen und ein Fremdsprachen-Profil entwickelt. Keinesfalls zufällig, gehören doch drei hier ansässige, auf Fremdsprachen ausgerichteten Schulen zum Unternehmensverband – das Internationale Gymnasium, das Internationale Wirtschaftsgymnasium und die International Primary School. IWS hatte sich vor ein paar Monaten erst zusätzlich um die Trägerschaft des neuen Hortes in der Paul-Guenther-Schule beworben, war hier aber der Volkssolidarität Borna unterlegen.

