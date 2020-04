Viaduktradweg südlich des Leinawalds: Über fünf Brücken soll es geh’n

Vier Ferkel-Taxen im Gespann passierten am 27. Mai 1995 den Nirkendorfer Viadukt: Diese Fotografie von der Abschiedsfahrt auf der Strecke Narsdorf – Altenburg ziert das Cover des Buches „Damals...“, das sich der bildhaften Erinnerung an das Eisenbahn-Zeitalter zwischen Rochlitz und Altenburg, Langenleuba-Oberhain und Penig widmete. Erschienen 2016 in der edition bohemica, ist jetzt, ein Vierteljahrhundert nach der Stilllegung, eine neue, erweiterte Auflage geplant.

„Inzwischen erhielt ich so viel interessantes Material, dass der Umfang auf 136 Seiten steigt“, sagt Bahn-Fotograf Andreas W. Petrak. An die 40 Prozent der Illustration werde man erneuern und viele unveröffentlichte Bilddokumente zeigen. Als geplanter Erscheinungstermin sei Ende Mai ins Auge gefasst – so Corona wolle.