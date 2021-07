Aus Grundschulen kommen 90 Kinder - Vier 5. Klassen in Frohburg: Hoher Zuspruch bringt Oberschule in Not

Nach dem Sommer werden an der Frohburger Oberschule erneut vier 5. Klassen gebildet. Der gute Ruf der Schule hat eine Kehrseite: Es wird langsam eng – erneut.