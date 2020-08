Kohren-Sahlis

Im Balancehaus von Grit Kuhnitzsch ist der Name Programm. Hier findet der Gast alles, was ihn körperlich und seelisch ins Gleichgewicht bringt. „Ich biete Kuren und Urlaub wie bei Oma an“, sagt die Inhaberin des kleinsten Kurhauses Sachsens und lockt damit nicht nur Besucher aus Mitteldeutschland, sondern auch aus Norwegen, Irland und England nach Kohren-Sahlis. Vom Deutschen Tourismusverband ist das Feriendomizil jetzt mit vier von fünf Sternen für seine „höherwertige Gesamtausstattung mit gehobenem Komfort“ eingestuft worden. Die Klassifizierung gilt für zwei Jahre.

Gästezimmer hinter dicken Lehmwänden

Wie die meisten Häuser südlich der Burg entstand auch das Fachwerkhaus in der Töpferstraße 3 wahrscheinlich um 1635. Es wirkt wie eine Puppenstube von anno dazumal. Hinter den dicken Lehmwänden verbergen sich vier liebevoll eingerichtete Gästezimmer mit einem, zwei oder drei Betten, eine gemütliche Küche mit Holzofen, die Sauna und ein Praxisraum für Kinesiologie. Hier bietet die 51-Jährige zusammen mit Physiotherapeutin Lydia Kleinert mehr als 70 verschiedene Anwendungen an, etwa die Dorn-Breuss-Balance bei Rücken- und Gelenkbeschwerden, Kräuterstempelmassagen oder Kneippsche Anwendungen.

Anzeige

Hausdame Marion ist die gute Seele

Grit Kuhnitzsch hat mit dem Balancehaus ihre Lebensaufgabe gefunden. Die ausgebildete Entspannungstherapeutin und Kinesiologin bietet mehrtägige Themenkuren und Urlaub für alle Sinne an, Kräuterwanderungen, Halbtagesaufenthalte und Wohlfühlpakete wie „Sweet Moon“ für (Frisch)-Verliebte. „Sauna, Massagen und sich wie bei Oma bekochen lassen, sind ideal zum Entspannen“, findet sie und hat mit Hausdame Marion Fischer eine wahre Perle an ihrer Seite. Die gelernte Hotelfachfrau begrüßt die Gäste und liest ihnen jeden Wunsch von den Augen ab, sie kümmert sich um Nachschub in der Küche und die Blümchen im Haus.

Weitere LVZ+ Artikel

Hausdame Marion Fischer kocht in der Küche traditionelle und regionale Gerichte wie früher bei Oma. Quelle: Jens Paul Taubert

Erste Praxis am Kohrener Markt eröffnet

Themen wie Natur, Gesundheit, Ernährung und das Zusammenspiel von Körper, Geist und Psyche haben die 51-Jährige schon immer interessiert. Als Tochter einer Kinderkrankenschwester in Nenkersdorf begleitete sie die Mutter manchmal auf Hausbesuchen. Das medizinische Fachschulstudium war also nur folgerichtig. 20 Jahre arbeitete Grit Kuhnitzsch dann als Erzieherin in einer Kindereinrichtung und absolvierte parallel dazu eine Ausbildung zur Kinesiologin. 2008 eröffnete sie ihre Praxis am Kohrener Markt. „Aber ich hatte immer die Idee im Hinterkopf, ein kleines Kurhaus zu führen.“ Es fehlte nur noch die passende Immobilie dazu.

Entdeckung auf einer Radtour

„Eines sonntags haben mein Mann und ich eine Radtour in Kohren unternommen, er fuhr vorneweg und rief mir plötzlich zu: ,Schau mal, diese Bruchbude kannste kaufen.’" Das Haus in der Töpferstraße 3 war zum Abriss freigegeben. Zwei Tage später war schon die Besichtigung und die Ossaerin schwerverliebt in dieses Gemäuer. Die Familie kaufte das Haus 2012 von Privatleuten und begann es Stück für Stück zu sanieren, ein Jahr später war die Eröffnung.

Keine Fernseher auf den Zimmern

Über die Einstufung als Vier-Sterne-Haus freut sich die Inhaberin sehr. „Wenn man bedenkt, dass eine Mindestvoraussetzung dafür ist, Fernseher auf den Zimmern zu haben, aber unser Konzept genau diese nicht vorsieht, ist es umso beachtlicher.“ Die Jury machte eine Ausnahme. „Die Punkte für die Fernseher sind uns trotzdem verloren gegangen“, erzählt die Inhaberin, „dafür konnten wir mit unserer Hausdame, mit den schönen Stilmöbeln, dem frisch gekochten Essen und mit der Kombination von Historie und Moderne Punkte sammeln.“

Weinlese und Hofweihnacht mit Büchern

Zur Weinlese am 19. September und zur Hofweihnacht am 3. Dezember haben Interessenten die Möglichkeit, sich im Balancehaus umzusehen und mit der Gastgeberin ins Gespräch zu kommen. Dann liegen auch ihre Bücher „Es war einmal im Zahlenland“ – ein Ausmalbuch für Grundschüler – sowie „Essen mit Lust und Laune“ zum Blättern und Kaufen aus. Als Dozentin für Gesundheitsprävention beschäftigt sich die 51-Jährige seit längerem mit dem Thema Ernährung. Genuss stehe für sie an erster Stelle. Bei Armer Ritter, Linseneintopf, mariniertem Hering oder Kartoffelsuppe kann sie schlecht nein sagen.

Von Kathrin Haase