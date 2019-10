Vier neue Pfarrstellen: Kirchspiel Geithainer Land wächst

Geithain

Das Kirchspiel Geithainer Land erfährt mit Beginn des Jahres 2020 erheblich Zuwachs: 20 Kirchen zwischen Hopfgarten und Rochsburg gehören dann unter dieses Dach. Statt mit fünf Pfarrstellen muss man sich dann mit vier begnügen. Die von der sächsischen Landeskirche angestoßene Strukturreform, über die seit mehreren Jahren an der Basis intensiv und durchaus kontrovers diskutiert wird,hat auch Konsequenzen für Kantoren und Gemeindepädagogen.

Vor allem aber müssen sich die Menschen in den neuen Strukturen finden. Mit einem gemeinsamen Gottesdienst am 5. Januar in Frankenhain mit Superintendent Gerhard Kinder will das neue Kirchspiel in diese gemeinsame Zukunft starten – eine Zukunft, die 2025 auf weiteren Zuwachs angelegt ist: Dann sollen Kohren-Sahlis und Frohburg dazu stoßen.

Aus fünf mach vier: der Diskussionsstand der Seelsorge-Bezirke. Quelle: Kirchspiel Geithain Land

Pfarrstelle Lunzenau wird jetzt ausgeschrieben

„Es muss viel nachgedacht, viel erwogen werden, um die künftigen Zuständigkeiten gut zu regeln“, sagt Pfarrer Johannes Möller, der aktuell die vereinigten Kirchgemeinden von Syhra, Niedergräfenhain und Ossa betreut und seit einem Vierteljahrhundert mit seiner Familie im Syhraer Pfarrhaus lebt. Durch die Auflösung des Kirchenbezirkes Glauchau/ Rochlitz wurde nach 21 Jahren seine Tätigkeit als Jugendpfarrer obsolet – was er bedauert, denn: „Das war eine sehr fruchtbare Aufgabe.

Wenn man mit Jugendlichen arbeitet, bleibt man selber jung.“ Statt dessen wächst Möllers Verantwortungsbereich in puncto Seelsorge. Er wird sich künftig zusätzlich um Langenleuba-Oberhain kümmern, möchte das aber erst einmal von Syhra aus tun. Die Pfarrstelle von Oberhain ist seit dem Weggang von Gunnar Wiegand unbesetzt; auf die Stelle gab es keine Bewerbungen. Sie entfällt. Statt dessen soll die Pfarrstelle in Lunzenau, die ebenfalls vakant ist, jetzt ausgeschrieben werden.

Aus fünf Seelsorge-Bezirken werden vier

Aktuell gibt es fünf Seelsorge-Bezirke, ab 2020 sollen es vier sein. Das ist der aktuelle Diskussionsstand: Geithain-Wickershain mit Jahnshain, Pfarramtsleitung des gesamten Kirchspiels: Markus Helbig. Lunzenau-Rochsburg-Hohenkirchen mit Oberelsdorf und Obergräfenhain und Betreuung der Evangelischen Oberschule: Pfarrstelle wird neu besetzt.

Langenleuba-Oberhain mit Niedersteinbach, Rathendorf und Syhra-Niedergräfenhain-Ossa und Betreuung der beiden Evangelischen Kindergärten Rathendorf und Niedergräfenhain: Johannes Möller. Tautenhain-Ebersbach-Nauenhain und Hopfgarten, Frauendorf und Frankenhain sowie Mitarbeit beim Kirchlichen Fernunterricht: Sven Petry.

Von Ekkehard Schulreich