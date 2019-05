Borna

Für die erste Fahrpraxis ist man nie zu jung - sagte sich wohl ein Vierjähriger am Freitagmorgen in Borna. Vor dem Wohnhaus in der Schulstraße startete er gegen 6.30 Uhr in einem unbeobachteten Augenblick geschickt den Wagen seiner Mutter. Der Ford setzte sich prompt in Bewegung, kam allerdings nicht weit: Der PKW schoss nach Angaben der Polizei über die Fahrbahn und krachte gegen mehrere Mülltonnen. Dabei hatte der junge Chauffeur großes Glück. Er geriet nicht mit mit dem Verkehr auf der Straße in Konflikt, verletzte nach Angaben der Polizei weder sich noch andere Menschen. Allerdings kam der Ford nach dem Aufprall als Transportmittel zum Kindergarten nicht mehr in Frage. Er wurde erheblich beschädigt, geschätzte Schadenssumme 8000 Euro.

Von es