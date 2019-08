Frohburg

Voller Saal beim 27. Schlesiertreffen im Frohburger Schützenhaus: „Es war eine gelungene Veranstaltung“, freut sich Organisator Helmut Lietsch über diesen Zuspruch und die vielen positiven Äußerungen im Nachhinein. Mit Trompetenklängen zu „Schöner Götterfunken“ wurde es von Reinhard Tost und Kitzscher und Christian Reichenbach aus Ossa eröffnet.

Lietsch begrüßte herzlich die Gäste, die einst in Militsch-Trachenberg und Breslau wohnten, aber auch deren Nachfolge-Generation und Interessenten aus dem Landkreis Leipzig, der Stadt Leipzig und dem Erzgebirge, sogar aus Brandenburg und dem Raum Berlin.

Auftritt der Jugendtanzgruppe aus Frankenhain

Der Auftritt der Jugendtanzgruppe aus Frankenhain kam gut an. Lietschs Enkel Jan Eric spielte auf der Gitarre und Richard auf dem Klavier Musikstücke zum Mitsingen. Große Neugier weckte die DVD von der Busreise, die kürzlich erst in den Kreis Militsch geführt hatte. Jana und Dirk Büchel aus Neukieritzsch waren so beeindruckt, dass sie eine DVD für ihre Oma mitnahmen.

Mit Blumen wurden jene über 80 geehrt. Glückwünsche zur Diamantenen Hochzeit gab es für Horst und Brigitte Schönbrunn aus Zwenkau und zur Eisernen Hochzeit für Manfred und Anita Würz aus Geithain. Familie Braunert und ihr Team trug mit der Bewirtung zum Erfolg der Veranstaltung bei.

