Von Grimma bis Geithain: Versorgung mit Trinkwasser ist sicher

Landkreis Leipzig

Jedes Jahr werden für die öffentliche Wasserversorgung in Deutschland rund 5,4 Milliarden Kubikmeter Wasser gefördert. Mit 62 Prozent liegt der Löwenanteil beim Grundwasser. Dieser „unsichtbare Schatz“ steht also nicht ohne Grund im Fokus des diesjährigen Weltwassertages am Dienstag (22. März).

Sauberes Wasser fließt einfach aus dem Hahn

Wie wichtig die Basis für die Trinkwasserversorgung tatsächlich ist, wird vor allem in Zeiten des Klimawandels spürbar- und der Schutz von Ressourcen immer bedeutsamer, weiß Dr. Markus Biegel. Er leitet die technische Abteilung der Veolia Wasser Deutschland GmbH. In der Region arbeitet Veolia als technischer und kaufmännischer Betriebsführer des Versorgungsverbandes Grimma-Geithain (VVGG).

„Das Thema geht uns alle an, weil wir alle es gewohnt sind, dass jederzeit sauberes Wasser aus dem Hahn fließt. Und wir alle schätzen es auch, wenn unsere Umwelt lebenswert ist. Der Schutz des Grundwassers ist eine nicht unwesentliche Basis, um künftigen Generationen ein gutes Leben zu ermöglichen“, verdeutlicht Lutz Kunath, der Geschäftsführer des VVGG.

Hintergrund Seit 1993 gibt es jedes Jahr einen Weltwassertag mit wechselndem Motto. Übrigens, aus Oberflächenwasser (Wasser aus stehenden und fließenden Gewässern wie Seen, Talsperren und Flüssen) werden 30 Prozent für die Wasserversorgung gewonnen, der Rest ist Quellwasser. Aber mit 62 Prozent sind die Grundwasserressourcen mit Abstand am wichtigsten.

Markus Biegel betont derweil, dass jeder Einzelne seinen Beitrag zum Ressourcenschutz leisten und am Ende stolz darauf sein können. Denn: „Je weniger versiegelte Flächen wir haben, umso mehr Wasser kann ins Erdreich eindringen. Jeder Tropfen Wasser, der im Boden bleibt, ist hilfreich.“ Nach einigen trockenen und heißen Sommermonaten sei man auch im Verbandsgebiet dabei, „die Ressourcen allmählich aufzupäppeln“, sagt der Veolia-Wasserexperte.

Keine Wasserknappheit in der Region

Die teils ergiebigen Niederschläge der vergangenen Monate seien wichtig gewesen. Allerdings werde man erst in fünf bis zehn Jahren davon zehren können. Weil sich die Defizite eben nicht so schnell ausgleichen ließen. Die gute Nachricht: Mit Wasserknappheit sei in der Region im Moment nicht zu rechnen. „Durch das Verbundsystem der Wasserwerke in unserem Verbandsgebiet haben wir die besten Voraussetzungen, überall eine sichere Trinkwasserversorgung gewährleisten zu können“, betont Lutz Kunath.

Hohe Verantwortung im Berufsalltag

Thomas Nickau, der zunächst Fachkraft für Wasserversorgung gelernt hatte, dann aber in den Abwasserbereich gewechselt ist, weil er das spannender fand, ist jeden Tag als Ressourcenschützer unterwegs: „Gerade in unserem Beruf haben wir eine enorme Verantwortung für die Allgemeinheit. Man muss sich nur mal vorstellen, undichte Stellen im Kanal werden nicht entdeckt, Abwasser sickert ins Erdreich. Klar wirkt sich das auf unser Grundwasser aus.“ Technisch, erklärt der Veolia-Mitarbeiter in Grimma, gäbe es heutzutage so viele Möglichkeiten. Mit einer Spezialkamera in den Kanal fahren und sehen zu können, wie es da unten aussieht, sei enorm hilfreich. Er wünschte sich, dass jeder Einzelne mehr Verantwortung für sich, sein Umfeld und die Umwelt übernehmen würde.

Von LVZ