Von Großbothen bis ins Erzgebirge: Literarische Touren zu Orten voller Energie

Grimma/Großbothen

Gerade 53 Jahre alt war Friedrich Wilhelm Ostwald, als er sich 1906 von der Leipziger Universität in den Ruhestand versetzen ließ. Das Landhaus in Großbothen, das er fünf Jahre zuvor erworben hatte, wurde Lebensmittelpunkt und Zentrum seiner fortgesetzten Forschungen und des wissenschaftlichen Austauschs. Dass der Physiker, Chemiker, Naturphilosoph — 1909 erhielt er den Nobelpreis für Chemie - Eingang fand in druckfrisch vorliegenden Band zwei der „Literarischen Wanderungen durch Mitteldeutschland“, überrascht. Auf den ersten Blick.

Von den Minnesängern bis zu Gerhard Gundermann

Denn die im Mironde-Verlag Niederfrohna erschienenen Bände, dessen dritter und letzter jetzt in Arbeit ist, widmen sich einem weiter gefassten Literaturbegriff. Der Bogen spannt sich von den Minnesängern des ausgehenden Mittelalters über den Musikdichter Bach, die Philosophen Herder und Nietzsche, den Gerechten des Erzgebirges Karl Stülpner bis zu Rathenau, dem einem Fememord zum Opfer gefallener Außenminister der Weimarer Republik – und soll bis zu Gerhard Gundermann reichen, Schaufelradbaggerfahrer und Lied-Poet der Kohlegegend.

Cover des zweiten Bandes der „Literarischen Wanderungen“. Quelle: Verlag

Maxime: Vergeude keine Energie!

„Das Wort ist das Wesen unserer Seele“, diagnostizierte Johann Gottfried Herder, prägender Zeitgenosse Goethes und Schillers. Neben Gedichten, Erzählungen, Theaterstücken schließt er ein, was Naturwissenschaftler, Philosophen, Mediziner, Techniker publizieren. Auf Ostwald (1853 bis 1932) trifft das in besonderer Weise zu. Er begründete die Reihen „Ostwalds Klassiker der exakten Wissenschaften“ und „Große Männer – Studien zur Biologie des Genies“. Bei seiner Typisierung der Wissenschaftler lehnt er sich an literarische Kategorien. Klassiker nennt er jene, die sich auf die Vollendung des eigenen Werkes konzentrieren, Romantiker dagegen gute Lehrer. Seine Großbothener Villa „Haus Energie“ ist heute ein Museum und ein hoch aufgeladener Ort wie der dazu gehörende Park samt Laborgebäude. An Anlehnung an Immanuel Kants kategorischen Imperativ („Handle nach der Maxime, von der du wünschst, dass sie alleiniges Gesetz werde“) formulierte er seinen energetischen Imperativ: „Vergeude keine Energie verwerte sie!“

Neugierig machen auf Entdeckungen

Ungeheure Energie hat der Herausgeber und Verleger Dr. Andreas Eichler aufgewendet, um, unterstützt durch viele, aus der unübersehbaren Fülle an Personen einige der prägnantestes auszuwählen. Dass neben bekannten Namen fast vergessene, nur in kleinem Kreis wahrgenommene stehen, liegt in der Absicht dieser intensiven Schürfung, die mehrere Jahrhunderte und alle mitteldeutschen Landstriche bis ins Brandenburgische hinein umfasst. In verständlicher Sprache geschrieben und durch zahlreiche Abbildungen illustriert, nehmen die je mehr als 300 Seiten umfassenden, frisch aufgemachten Bände mit auf eine illustre Reise – eine Reise, die nicht nur lesend erfolgen sollte, die vielmehr neugierig machen will, beschriebene Ort selbst aufzusuchen und zu erkunden.

Spannende Orte in Sachsen und darüber hinaus

Dass alles mit allem zusammenhängt, der Universalgelehrte Alexander von Humboldt brachte es gültig auf diesen Satz. Die Facetten und Fülle dieser Erkenntnis reißen diese „Wanderungen“ an. Keine Lektüre wie ein Kriminalroman, keine schwer verdauliche Kost aus dem Elfenbeinturm unverrückbarer Weisheit. Handbücher sind es für eigene Aufbrüche nach Großbothen und Röcken bei Leipzig (Friedrich Nietzsche), nach Radebeul (Karl May) und Jena (Ricarda Huch), ins mittelsächsische Wiederau (Clara Zetkin) und zu Schloss Wiepersdorf (Bettina von Arnim) und zu vielen anderen Kraftorten deutscher Sprache und Welterfahrung.

Sprache und Eigensinn. Band 1: Von den Minnesängern bis Herder. 320 Seiten. Band 2: Von Goethe bis Rathenau. 320 Seiten. Zahlreiche farbige Abbildungen. Band 3 ist in Vorbereitung. Mironde-Verlag Niederfrohna 2019 und 2021. Preis je Band 29 Euro.

Von Ekkehard Schulreich