Von Kitzscher in die Arktis und wieder zurück

Die monatelange Dunkelheit ist gar nicht so schlimm. Der Mensch gewöhnt sich an alles. Wichtig sind in der Polarnacht nur ein fester Tag- und Nachtrhythmus und eingespielte Arbeitsabläufe an Bord, sagt Stefan Schwarze und spricht damit die Wachen auf der Polarstern an.

„Wir sind schließlich zum Arbeiten dort und nicht zur Erholung.“ Sobald er merke, dass sein Körper wieder Licht benötige, „lege ich mich 15 Minuten unter die Höhensonne, und danach ist es gut.“ Das sei wichtig fürs Wohlbefinden, die Leistungsfähigkeit und die Psyche. Seit 15 Jahren ist der Mann aus Kitzscher Kapitän des Forschungsschiffes Polarstern, das im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und Forschung vom Alfred-Wegner-Institut für Polar- und Meeresforschung betrieben wird. Mit extremen Situationen kennt er sich aus.

Stefan Schwarze Kapitän des Forschungsschiffes Polarstern. Quelle: Alfred-Wegener-Institut

Wertvolle Daten aus der Arktis

In diesem Jahr schrieb das deutsche Forschungsschiff Geschichte. Zwölf Monate driftete der 118 Meter lange Eisbrecher durch das Nordpolarmeer und überwinterte in einer Region, die in der Polarnacht sonst nahezu unerreichbar ist. Die Jahrhundertexpedition MOSAiC führte in mehreren Etappen 300 Wissenschaftler aus 20 Nationen ins Epizentrum des Klimawandels, 5000 Kilometer vom Heimathafen Bremerhaven entfernt. Ozeanografen, Meteorologen, Troposphärenforscher, Eisphysiker, Geographen, Biologen, Chemiker. Ihre Daten sind wertvoll für Generationen nach uns, sie lassen den Einfluss der Arktis auf das globale Klima besser verstehen. Experten sprechen von einem Meilenstein in der Klimaforschung, denn kaum eine Region hat sich in den vergangenen Jahrzehnten so stark erwärmt wie die Arktis.

Bei der Arktis-Expedition ließ sich das Schiff „Polarstern“ ein Jahr an einer Scholle festfrieren. Mit an Bord war die Fotografin Esther Horvath. Ihr Bildband „Expedition Arktis“ zeigt eine bizarre Welt, die es bald so nicht mehr geben wird. Quelle: Esther Horvath/Prestel Verlag/dp

Die größte internationale Forschungsreise aller Zeiten bedurfte allein acht Jahre Vorbereitung und verschlang ein Budget von fast 140 Millionen Euro. Auf einer 2,5 mal 3,5 Kilometer großen Eisscholle errichteten die Wissenschaftler im Halbkreis um das Schiff ein Camp, das sie mit Wegen für Motorschlitten und Stromleitungen zu einer kleinen Forschungsstadt ausbauten. Eine internationale Flotte von Eisbrechern, Helikoptern und Flugzeugen versorgte das Team auf seiner extremen Mission im Eis.

Zwischen der Polarstern und dem Außenstandort bildete sich ein Grat und vergrub darin Teile des Stromkabels. Hier wird gerade das Kabel zwischen den Eisblöcken des Kamms geborgen. Quelle: Alfred-Wegener-Institut

Entscheidungen treffen fürs Schiff und die Truppe

Stefan Schwarze war neun Monate der erste Mann auf der Polarstern. Auf seinen Schultern ruhte die Verantwortung und das machte ihn manchmal zum einsamsten Menschen an Bord.„Ich bin die letzte Instanz“, sagt der 58-Jährige, „ich muss Entscheidungen treffen, die gut fürs Schiff als auch gut für die Truppe sind.“ Dabei stecken in seiner Arbeit 80 Prozent Routine und 20 Prozent situationsbedingte Entscheidungen. Auf Unvorhergesehenes muss der erfahrene Seemann schnell, aber besonnen reagieren. Nicht immer stoßen seine Entscheidungen auf Gegenliebe.

Als sich im Frühjahr das Covid19-Virus um den Globus verbreitete, brachte das auch die Abläufe auf der Polarstern ins Wanken. „Wir lebten zwar in unserer eigenen kleinen Welt, fernab der Zivilisation“, erinnert sich Schwarze an die dramatischen Wochen im Frühjahr. „Aber plötzlich sahen wir in der Tagesschau die fürchterlichen Bilder aus Italien und New York und erfuhren von unseren Familien und Freunden zu Hause, was los ist. Das wurde für manchen zur großen Belastung.“ Sieben Mann mussten sogar ausgeflogen werden, weil sie die Zerreißprobe nicht aushielten. „In dieser Zeit habe ich viel über die Höhen und Tiefen der menschlichen Seele gelernt und wie Menschen in bestimmten Extremsituationen reagieren können“, rekapituliert Schwarze die Geschehnisse.

Kapitän Stefan Schwarze beim Interview mit der Leipziger Volkszeitung Quelle: Paul Taubert

Ablösung zwei Monate später

Die Auswirkungen für die Polarstern sollten noch gravierender sein. Sowohl die Ablösung im April als auch der geplante Nachschub an Lebensmitteln und Ausrüstung drangen nicht bis zu ihnen durch. Schwarze selbst sollte im Frühjahr von Bord gehen und musste nun zwei Monate länger in der Kälte und Dunkelheit ausharren. „Dennoch können wir von Glück reden. Wir hatten immer genügend zu essen und Brennstoffe an Bord.“

Haben ihn die besonderen Umstände der Reise nun verändert? „Ich hoffe nicht, dass ich bleibende Schäden behalten werde“, sagt er lachend. Die Berührung mit der Natur, die einzigartige Landschaft der Arktis haben ihn demütig werden lassen. „Auf dieser Reise habe ich viel gelernt. Wenn man driftet, hat man viel Zeit, das Eis zu beobachten.“

Sächsischer Klassiker an Heiligabend

Seit einem halben Jahr ist der Kitzscheraner zu Hause, genießt die freien Tage mit seiner Frau und den beiden Kindern, besucht hin und wieder Fortbildungen und Lehrgänge in Bremerhaven. „Als Seemann ist man ja nicht aus der Welt“, meint der 58-Jährige und freut sich nun auf die ruhigen Feiertage mit der Familie.

Trotz seiner westfälischen Wurzeln hat Schwarze den sächsischen Klassiker an Heiligabend lieben gelernt: Kartoffelsalat mit Würstchen. In der Stube steht ein echter Weihnachtsbaum, so wie ihn sich die beiden Jungs gewünscht haben, und dazu erklingt weihnachtliche Musik. „Ich mag die Stimmung schon“, plaudert der Kapitän, „aber man sollte es nicht übertreiben und nicht zu überladen schmücken.“ Was er in diesem Jahr stark vermisse, sei der Besuch des Weihnachtsoratoriums oder eines Kabaretts. „Das fehlt uns schon sehr, aber es kommt wieder.“

In die entgegengesetzte Richtung

Mitte Januar geht es für ihn mit der Polarstern wieder auf große Fahrt, dieses Mal in die entgegengesetzte Richtung. Hauptaufgabe im neuen Jahr werde die Ver- und Entsorgung der Neumayer-Forschungsstation im Weddellmeer in der Antarktis sein. Im Auftrag des Alfred-Wegener-Instituts erforschen Wissenschaftler am Südpol das Magnetfeld der Erde, es gibt Studien zur Luftchemie, zu Temperatur, Luftfeuchte und der Verteilung des Ozons. Anfang April wird Stefan Schwarze das Schiff an seine Ablösung übergeben. Dann ist Frühling zu Hause.

