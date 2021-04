Geithain

Von Colditz über Ingolstadt, Madrid und Leipzig – nach Geithain: Ein ordentliches Stück in Deutschland und Europa herum gekommen sind Katharina und Michael Pfau durchaus, ehe sie den Platz fanden, wo sie als Familie Wurzeln schlagen wollen. Dass ihre Wahl ausgerechnet auf Geithain fiel, hat etwas zu tun mit der Nähe zum Muldental, wo beide aufwuchsen. Ausschlag gebend waren für sie andere Kritierien.

Von Leipzig nach Geithain: „Ein Haus bauen hatten wir immer vor“

Als Ariana (3), die große Tochter, geboren wurde, hielt sich das Paar in der spanischen Hauptstadt auf. Michael Pfau, der in München Luft- und Raumfahrt studierte und danach als Bundeswehr-Offizier in der Flugzeug-Branche tätig war, hatte für drei Jahre Arbeit in Madrid. Seine Frau Katharina, diplomierte Betriebswirtschaftlerin, begleitete ihn. Zuvor hatte das Paar – „Nach einer langen Fernbeziehung während unseres Studiums“, sagt sie – in Ingolstadt die erste gemeinsame Wohnung genommen. Mit dem Abschied von Madrid stand man vor der Entscheidung: „Wo gehen wir hin? Ein Haus zu bauen, hatten wir unbedingt vor. Doch in Ingolstadt ein bezahlbares Grundstück zu finden, war schwierig.“ Für Sachsen dagegen sprach die Nähe zu den Eltern, denn „für Kinder ist es schön, wenn Oma und Opa erreichbar sind.“

Katharina und Michael Pfau vor ihrem Haus im neuen Geithainer Wohngebiet Kirschhöhe. Vier Häuser sind bereits bezogen. Die Gartengestaltung ist das große Familien-Projekt für Frühjahr und Sommer. Quelle: Ekkehard Schulreich

Geithain bei Leipzig: Kleinstädtisches Flair und Wege in die Welt

„In Colditz hatten wir eine tolle Kindheit“, schwärmt Michael Pfau heute noch. Beide kennen sich lange schon, besuchten dort gemeinsam das Gymnasium. Da er und inzwischen auch sie in Chemnitz arbeiten, liegt diese Kleinstadt aber zu weit entfernt von der Autobahn und von der Bahnstrecke. „Deshalb haben wir uns in Borna, Frohburg und Geithain umgeschaut, haben in den Rathäusern gezielt gefragt“, so der 35-Jährige. In Geithain lauteten Tipps Südhang und Kirschhöhe. Letzteres Wohngebiet hatte die Kommune gerade in der Genehmigungsplanung. Ein Ortstermin am Stadtrand, wenige Schritte vom historischen Zentrum und vom Freibad, überzeugte. Die Stadt kümmerte sich 2019 um die Erschließung des Areals. Pfaus begannen im Januar 2020 auf gut 900 Quadratmetern zu bauen, zogen im November ein. Tochter Kamilla wurde wenige Tage danach geboren, ist also eine echte Geithainerin.

Kirschhöhe in Geithain: Vier Häuser sind bezogen

Vier der zehn Häuser auf der Kirschhöhe sind inzwischen bezogen. „Wir fühlen uns sehr wohl hier, haben sehr angenehme Nachbarn“, sagt Michael Pfau. Die 34-jährige Katharina unterstreicht das: „Geithain ist der richtige Ort für uns. Es gibt Kindereinrichtungen und Schulen, Einkaufsmöglichkeiten und Ärzte. Vor allem aber stimmt die Verkehrsanbindung: Egal ob mit dem Auto oder mit dem Zug, in Leipzig und Chemnitz ist man in einer halben Stunde.“ Der Wintereinbruch im Februar mit ordentlich Schnee und Frost verwandelte alles „in ein richtiges Winterparadies. Der Rodelberg ist gleich um die Ecke, und auf dem Oberfürstenteich kann man Schlittschuh laufen.“ Was zu anderen Jahreszeiten reizt, ist das Kohrener Land, das unmittelbar hinter dem Zaun beginnt. Und im Sommer das Freibad. Wenn jetzt noch die Anliegerstraße als Spielstraße ausgeschildert würde, wäre es perfekt, sagen beide: „Dass wir aus der großen Stadt zurück aufs Land gezogen sind, das war ein goldrichtiger Schritt.“

Von Ekkehard Schulreich