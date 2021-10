Von Streitwald nach Böhmen: Lottas Ballon fliegt über Grenzen

Frohburg/Streitwald

Damit hatten weder Lotta Buschmann noch ihre Familie gerechnet: Die Siebenjährige aus Streitwald, die seit September die Grundschule Kohren-Sahlis besucht, bekam einen dicken Brief aus Tschechien. Er enthielt unter anderem viele Bilder, die Mädchen und Jungen einer dritten Klasse gemalt hatten. Eine Antwort auf die Luft-Post aus dem Kohrener Land, denn zu Lottas privater Schulanfangsfeier hatte jeder der 40 Gäste einen bunten Heliumballons mit Adressanhänger aufsteigen lassen.

Lotta beim Schulanfang. Quelle: privat

Tschechische Drittklässler malen für Lotta

„Liebe Lotta, wir haben Deine Nachricht in Vinarice u Loun gefunden, und weil ich eine Lehrerin bin, habe ich sie zu den Kindern in meiner Klasse mitgenommen“, schreibt Pavla Schejbalova. Vinarice liegt nordwestlich von Prag auf halber Strecke zwischen Erzgebirgskamm und der tschechischen Hauptstadt. Schejbalova unterrichtet eine dritte Klasse. Zwar lerne die als Fremdsprache Englisch, doch Deutsch stehe dann ab Klasse 7 auf dem Stundenplan. Ihre Schüler und sie haben an Lotta eine Menge Fragen, etwa wie Kinder mit den Beschränkungen der Corona-Zeit zurechtkommen. Viele aus der Klasse malten für Lotta etwas. Sie alle hoffen, dass bald Post aus Streitwald eintrifft.

Dass Lotta schreibt, steht für sie außer Frage. Das Mädchen ist stolz, dass der Ballon einen so herzlichen Kontakt in das Nachbarland angestoßen hat. Er war dabei so schnell wie die reguläre Post: Schon nach einem Tag Flugzeit ging er im Böhmischen Becken nieder und wurde prompt gefunden. Erfolg hatten auch einige andere der Familienfeier. Ihre Ballons wurden ebenfalls entdeckt. Rückmeldungen gibt es aus mehreren Erzgebirgs-Orten wie Leubsdorf, Grünhainichen und Grünberg. Aus Chemnitz kam sogar ein kleines Päckchen als Antwort.

Von Ekkehard Schulreich