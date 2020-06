Von „deep state“ bis Kinderblut: Wurzener Politikprofi Tom Mannewitz erklärt Verschwörungstheorien

Wurzen

Noch gibt es keinen Verschwörungstheoretiker, der sich zur These verstiegen hätte, Weltpolitik würde seit geraumer Zeit in Wurzen erdacht. Mit Blick auf die Technische Universität Chemnitz könnte man es beinahe meinen. So war der Doktorvater des aktuellen Wurzener Juniorprofessors Tom Mannewitz kein geringerer als Eckhard Jesse, seines Zeichens emeritierter Professor im dortigen Fachbereich Politikwissenschaft und – ebenfalls gebürtiger Wurzener.

„Reiner Zufall“, lacht der 32-jährige Mannewitz. Beide hätten sich zuvor gar nicht gekannt. Erst bei einem späteren Arbeitstreffen, in dessen Verlauf sich jeder Teilnehmer kurz vorstellte, sei der gemeinsame Ursprung bekannt geworden. „Aber es ist schon verrückt“, gibt Mannewitz zu, „dass ich heutzutage in der gleichen Hochschule lehre, in der vor rund 100 Jahren mein Urgroßvater Hermann Paul Mannewitz als Professor wirkte.“

Gefragter Gesprächspartner überregionaler Medien

Auch der war Wurzener. Wichtige Bauten der Stadt wurden von ihm projektiert. Seine letzten Lebensjahre verbrachte der prominente Baurat in jenem Haus, das jetzt sein Urenkel bewohnt. Ob Tagesschau, RTL-Aktuell oder ZDF-info – immer wieder suchen Journalisten das Anwesen auf, um den Polit-Profi mit Fragen zu löchern. Mal geht es um Extremismus, mal um politische Gewalt – zuletzt immer wieder um Corona & Co.

Von FAZ bis TAZ sind Zeitungen an Kommentaren des aufstrebenden Wissenschaftlers interessiert. Erst im vorigen Jahr wurde Tom Mannewitz am Rande einer wissenschaftlichen Tagung in Madrid von einem spanischen Fernsehsender zum Mauerfall vor 30 Jahren interviewt. Der Wurzener parlierte in perfektem Englisch. Für ihn kein großes Ding.

Veranstaltung „ Bill Gates, 5G und die ,Neue Weltordnung’ – Verschwörungsmythen rund um Corona“ ist der Titel des Vortrags von Tom Mannewitz. Der „Runde Tisch für Demokratie, Toleranz und Rechtsstaatlichkeit Wurzen“ lädt dazu am Montag, 22. Juni, 18 Uhr, ins Kulturhaus Schweizergarten ein. Coronabedingt gibt es maximal 60 Plätze. Um Anmeldung unter runder-tisch-wurzen@lists.mtmedia.org wird gebeten.

Einstiger Schüler des Lichtwer-Gymnasiums

Fremdsprachen hatte er noch an seiner Penne gepaukt. Mannewitz besuchte bis 2006 das Wurzener Lichtwer-Gymnasium, studierte im Anschluss in Dresden Politik- und Kommunikationswissenschaft, um danach seine Doktorarbeit zu schreiben: Thema: Linksextreme Parteien in Europa. In seiner Habilitationsschrift, auch zweite Doktorarbeit genannt, beschäftigte er sich mit der Demokratie-Zufriedenheit in Ost und West. Seit 1. Oktober 2014 fungiert er in Chemnitz als Juniorprofessor.

„Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht“, strahlt der mehrfach preisgekrönte Mannewitz über beide Ohren. Der junge Familienvater bezeichnet es als Traumjob, vor Studenten zu stehen. In Coronazeiten spricht er seine Vorlesungen am heimischen Computer wie eine Art Podcast ein und lädt das Ergebnis im Anschluss hoch. „Klar, es ist schon eine Erleichterung, von zu Hause arbeiten zu können. Andererseits fehlt mir der unmittelbare Kontakt zu Kollegen.“

Tausendundeine Verschwörungstheorie

Bei gebotenem Abstand hat Mannewitz am Montag ein weiteres Heimspiel. Im Wurzener Schweizergarten spricht er über Verschwörungsmythen rund um Corona. Es gebe Tausendundeine Verschwörungstheorie, sagt Mannewitz. Krude Erklärungsmuster habe es schon immer gegeben, so der Forscher. Das Internet mache die Flut heutzutage nur sichtbar. Gerade bei schwierigen, hoch komplexen Fragestellungen würden einfache Lösungen gern genommen. Vor allem in Krisenzeiten.

„Nach den Anschlägen vom 11. September auf die Türme von New York hieß es, die Amerikaner selbst stünden dahinter. Angeblich wollten sie damit ihren Krieg gegen den Terror rechtfertigen.“ Auch die Juden würden immer wieder bezichtigt, hinter allem möglichen zu stecken, sagt Mannewitz: „Das kennen wir schon von den Pest-Epidemien im Mittelalter. Man suchte einen Sündenbock und fand ihn in den Juden. Sie hätten die Brunnen vergiftet und so ein Massensterben ausgelöst.“

Lob für deutsche Corona-Politik

Bei aller berechtigten Kritik komme Deutschland besser durch die Corona-Krise als die meisten anderen Länder, schätzt der Politikwissenschaftler ein. Auch wenn er jeden Gaststättenbetreiber verstehen könne, der wegen wegbrechender Einnahmen um die nackte Existenz bange, so seien die Verwerfungen insgesamt nicht annähernd so katastrophal wie in den USA, wo es wegen des fehlenden Instruments der Kurzarbeit eine Arbeitslosigkeit von annähernd 15 Prozent gebe.

Und doch hätten Verschwörungstheorien Konjunktur, sagt Mannewitz: „Die Menschen seien angehalten gewesen, daheim zu bleiben, um die Straßen frei zu bekommen und ungestört Flüchtlinge ins Land zu lassen. Es gehe den Herrschenden um einen Bevölkerungsaustausch zugunsten von Muslimen. All das ist natürlich Unsinn“, so der Forscher. QAnon, Deep State, Kinderblut – er habe etliche solcher Mythen analysiert und werde in Wurzen darüber sprechen.

Für großes Pensum ist langer Atem nötig

Wenn der junge rastlose Politikwissenschaftler über seinen vollen Terminkalender mit Auftritten in Stiftungen, Vereinen und Parlamenten spricht, kann man sich nur schwer vorstellen, dass dafür 24 Stunden am Tag ausreichen. Und das man dafür genügend Puste haben kann. Und doch findet der Rand-Wurzener in der Woche zwei- bis dreimal Zeit zum Joggen: „Ich habe den Wald genau vor der Haustür.“ Vielleicht ist es gerade der Sport, der ihm die zweite Luft schenkt.

Verschwörungstheorien rund um Corona Bill Gates Seine Stiftung, die Bill und Melinda Gates Foundation, ist der wichtigste private Geldgeber der Weltgesundheitsorganisation ( WHO) und unterstützt außerdem Unternehmen, die Impfstoffe entwickeln. Gates wolle die gesamte Weltbevölkerung impfen und den Menschen dabei Mikrochips einsetzen lassen, um sie zu kontrollieren, geben die einen vor zu wissen. Andere behaupten, der Milliardär wolle die Impfungen nutzen, um die Weltbevölkerung zu dezimieren. Mobilfunkmasten 5G Nicht wenige sind der Überzeugung, dass sich das Coronavirus in den Regionen ausbreite, in denen es bereits den neuen Mobilfunkstandard 5G gebe. Andere sind sich sicher, die Pandemie existiere nicht – sie diene nur dazu, ein „5G-Syndrom“ zu vertuschen. Dass sich Corona auch in Ländern ausbreitet, in denen es 5G gar nicht gibt, wird ignoriert. Der Glaube knüpft an weit verbreitete Vorbehalte gegen diese Technologie an: Fast jeder Zweite in Deutschland fürchtet Funkmasten als Quelle elektromagnetischer Strahlung. Neue Weltordnung Nicht erst seit gestern werden Ängste vor einer vom Antichrist geführten künftigen Weltregierung geschürt. In der Coronakrise dockt mancher an die These an und redet von einer „Neuen Weltordnung“ (NWO), der angeblich bevorstehenden Machtübernahme durch eine globale Elite. Unter den Anhängern dieser Theorie kursierte sogar schon ein konkretes Datum, an dem die NWO beginnen sollte, der 15. Mai. Zwangsimpfung Anhänger dieser These verbreiten die Ansicht, die Berliner Eliten wollten die Coronakrise nutzen, um die gesamte Bevölkerung impfen zu lassen, auch gegen den Willen der Betroffenen. Dass die Bundesregierung jetzt öffentlich betont, eine Corona-Impfpflicht werde es nicht geben, geht bei ihnen ins Leere. Nicht wenige Impfgegner stehen der Politik im Allgemeinen ablehnend gegenüber und unterstellen ihr finstere Absichten.

Von Haig Latchinian