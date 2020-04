Vor 75 Jahren: Tiefflieger töten in Narsdorf junge Mutter

Geithain/Bruchheim

Gerade neun Jahre alt war Martin Voigt aus Bruchheim, als der Zweite Weltkrieg Mitte April 1945 allmählich zu Ende ging. Zwei tragische Ereignisse in der Geithainer Region haben sich ihm bis heute eingeprägt: Der Angriff auf einen Zug auf dem Niedergräfenhainer Viadukt durch US-amerikanische Tiefflieger am 13. April - und der Flieger-Beschuss des Narsdorfer Bahnhofs am 10. April. Bei Letzterem verlor eine Mutter, ihr Baby auf dem Arm, das Leben. Voigt, der sich intensiv mit Heimatgeschichte befasst, fand heraus: Eine Lehrerin seiner Zwillings-Enkel ist Nachfahrin jenes Säuglings Maria, der die Attacke überstand.

Heimatgeschichtler Martin Voigt erhellt Hintergründe des Fliegerangriffs auf den Narsdorfer Bahnhof am 10. April 1945. Quelle: Ekkehard Schulreich

Tödliche Schüsse gingen dem Neunjährigen sehr nah

„Als mein Vater vom Feld kam, war er ganz aufgeregt: Heute haben sie den Narsdorfer Bahnhof beschossen, sagte er", erinnert sich der heute 84-Jährige, der noch immer auf dem Hof der Familie in Bruchheim lebt. Damals, so sprach es sich herum, sei eine Frau aus Dölitzsch tödlich getroffen worden, die sich mit ihrem Kind im Keller in Sicherheit bringen wollte. Doch Genaueres wusste man nicht. Näher noch ging dem Jungen der Tod des 18 Jahre alten Sohns des Ossaer Rittergutspächters Oswin Funke drei Tage später. Der hatte in dem in Niedergräfenhain beschossenen Zug gesessen, in dem es mehrere Tote gab. Beide Familien waren befreundet.

Heimatgeschichte ist Voigts Steckenpferd

Akribisch hat Voigt in den vergangenen Jahren recherchiert: zur Geschichte der Ossaer Mühlen, zu der seiner eigenen Familie. Immer wieder aber kehrte er gedanklich zu den letzten Kriegstagen zurück. Dabei gelang es ihm zu erhellen, was aus dem Baby wurde. Die damals elf Monate alte Maria, der Vater war Lokschlosser auf dem Narsdorfer Bahnhof, lebt heute in einem Nachbarort von Geithain. Vor einiger Zeit trafen sich beide.

Auf diese Spur zu kommen, halfen ihm unter anderem die Tagebuch-Aufzeichnungen von Arthur Höppner, der zuletzt in Obergräfenhain lebte. Der Angriff, notierte Höppner, sei am Mittag erfolgt. Die Mutter sei durch das Fenster ihrer Erdgeschoss-Wohnung nahe des Bahnhofs getroffen worden. Sie sei im Krankenhaus Rochlitz gestorben; das Kind blieb unverletzt. „Die Flieger kamen sehr überraschend und in diesen Tagen ohne vorherige Warnung und ohne Fliegeralarm.“

Sieben Aufklärungsflieger waren 1945 bei Bruchheim stationiert

Neue Fakten heraus finden konnte Voigt zu den amerikanischen Aufklärungsflugzeugen, die in den ersten Friedenstagen ab Mitte April vorübergehend in Bruchheim stationiert waren und über die er vor Jahren in einem Beitrag auf der LVZ-Heimatgeschichtsseite berichtete: „Die standen, sieben an der Zahl, auf dem Feld hinter dem Gasthof. Einige der Flieger waren häufig bei uns.“ Einer, das bedrückt Voigt bis heute, verunfallte am 8. Mai 1945, als der Krieg in Europa tatsächlich zu Ende war, nahe des Dorfes. Eine Tragfläche seiner Piper streifte einen Kirschenallee-Baum, stürzte ab und brannte aus.

Ostern in Krisenzeiten: Ur-Bornaer Wolfgang Fuchs erinnert sich an den Krieg

Von Ekkehard Schulreich