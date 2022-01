Bad Lausick

Nachdem mangels Fördermitteln der Straßenbau in Bad Lausick über Jahre aufgeschoben werden musste, sieht sich die Kommune 2022 in der Lage, wieder zu investieren – auch wenn Bürgermeister Michael Hultsch (parteilos) dafür tiefer in das Stadtsäckel greifen muss. Denn die Förderung, die das Land Sachsen gewährt, fällt deutlich niedriger aus als ursprünglich geplant. Doch nicht nur in Straßen will die Kurstadt in diesem Jahr investieren.

Straßenbau wird endlich möglich

„Wir versuchen unsere Investitionen möglichst ausgeglichen zu gestalten, sodass neben der Kernstadt auch viele Ortsteile partizipieren“, sagt Hultsch. Das sei bereits beim Straßenbau ablesbar. Erneuert wird mit der Angerstraße nahe des Untermarktes die wohl ramponierteste kommunale Straße. Es ist ein Gemeinschaftsvorhaben mit dem Versorgungsverband Grimma-Geithain und nur deshalb überhaupt förderfähig.

Gebaut wird aber auch in Beucha, wo in der Straße Am Mühlteich die Zweckverbände Trinkwasserleitungen und Abwasserkanäle erneuern, ehe der eigentliche Straßenbau beginnt. Ohne Förderung bringt die Kommune gut 100 Meter der Hinteren Dorfstraße in Etzoldshain in Ordnung, um Probleme mit Oberflächenwasser und Eigentumsrechten endlich auszuräumen.

Zusammen mit dem Versorgungsverband und gefördert über Leader werden 400 Meter der Oberen Dorfstraße in Buchheim neu eingebaut. Beide Partner erneuern zudem die Floriangasse. Entlang der Glastener Straße wird der Fußweg nun bis zur Kirschallee verlängert.

Schul-Zwischenbau bekommt Aula

Eine Großbaustelle bleibt auf Jahre die Grundschule. „Bis Mitte April wollen wir die Außenhülle fertigstellen. Dann geht es an die Sanierung des Mittelteils“, sagt Hultsch. Hier entsteht nicht nur ein zweiter Fluchtweg, der die Räume im Obergeschoss des linken Flügels wieder nutzbar macht, sondern auch eine Aula. Sei das abgeschlossen, „soll 2023 die Innensanierung starten. Für jeden der drei Gebäude-Teile planen wir mit einem Jahr.“

Parallel dazu beginne man, die Erneuerung der wenige Schritte entfernten Turnhalle zu planen. Danach könne man entscheiden, ob eine Sanierung oder ein teilweiser Neubau sinnvoller sei. Fördergeld hierfür erhoffe man sich über das Stadtsanierungsprogramm.

Die Turnhalle an der Grundschule Bad Lausick ist stark sanierungsbedürftig. Quelle: Jens Paul Taubert

Bolzen und entspannen: Sportfläche entsteht

Umsetzen will der Bürgermeister in diesem Jahr die Pläne für eine großzügige Sport- und Freizeitfläche. Sie soll zwischen der Grundschule und dem Pflegeheim Am Schwanenteich entstehen. Vorgesehen sind unter anderem ein Bolzplatz, viel Grün und Ruhezonen. Von der Kuppe des alten Druckerhöhers hat man einen guten Blick auf die Stadt; in einem der Behälter sollen Fledermäuse ein Quartier bekommen.

Wichtig für die Kurort-Entwicklung: Die seit 2020 aufgeschobene Verteidigung des immer für zehn Jahre ausgestellten Heilbad-Zertifikats soll bis zum Sommer erfolgen. Dafür wurde der Thermalbrunnen aufwendig modernisiert. „Er liefert jetzt Thermalwasser mit höherem Eisengehalt und gilt als eisenhaltige Thermalquelle“, so der Bürgermeister. Um außerdem die Unterlagen als Kneipp-Kurort einreichen zu können, braucht es eine Klima-Analyse, die ein ganzes Jahr betrachtet; sie ist bereits in Arbeit. Das corona-bedingt verschobene Jubiläum „200 Jahre Kur“ wird im Frühsommer nachgefeiert – vom 17. bis zum 19. Juni.

Das sind weitere Vorhaben 2022: Ausbau des Radweges zwischen Buchheim und Ballendorf, Straßenbeleuchtung für Beucha – außer entlang der Staatsstraße; dort kommen erst im Zuge des Straßenausbaus neue Lampen hin, öffentliche Toilette gegenüber des Bahnhofs, ein neues Löschfahrzeug für die Freiwillige Feuerwehr Thierbaum und zugleich Beantragung eines Fahrzeugs für die Buchheimer Wehr, Spielplatz Beucha, Abschluss der Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses Etzoldshain, Löschwasser-Zisterne für Glasten, modernisierte Homepage der Stadt, die im März freigeschaltet wird.

Von Ekkehard Schulreich