Wachstum in Geithain: Neuer Emaille-Ofen geht in Betrieb

Mitte November wird eingeheizt: Dann wird es in der neuen Ofen-Linie der GEO Emaillierung GmbH Geithain erstmals 860 Grad Celsius heiß. Die beste Temperatur, um Boiler mit einer glasartigen Umhüllung zu versehen. Boiler, die mehrere hundert bis zu 3000 Liter fassen und die vor allem als Speicher, kombiniert mit Wärmetauschern, zum Einsatz kommen. Rund drei Millionen Euro hat Unternehmer Hagen Witruk, der das Unternehmen vor anderthalb Jahrzehnten aus den Resten des traditionsreichen Geithainer Emaillierwerkes heraus kaufte, in die neue Technik investiert. Eine Investition, die dringlich war angesichts der im vergangenen und in diesem Jahr deutschlandweit und vor allem international stark gestiegenen Nachfrage an solchen Speichermedien.

Hier werden die Boiler verschiedener Größen künftig für den Brand vorbereitet. Per Kranbahn – noch in der Montage – durchlaufen sie dann die Ofenlinie. Quelle: Jens Paul Taubert

Ofen gemeinsam mit Hersteller entwickelt

„Dieser Ofen ist weltweit wohl einmalig. Wir haben ihn zusammen mit dem Hersteller VET aus Kassel entwickelt“, sagt Hagen Witruk und zeigt mit Stolz auf die neue Linie, die unter dem historischen Dach der einstigen Kochtopf-Emaillierung aufgebaut wurde; in einer Halle, die GEO, freigeräumt, zuletzt als Boiler-Lager diente. Auf 30 Metern aufgereiht und durch eine Kranbahn verbunden sind Trockner, Brennkammer und Abkühlzone, die die Boiler weitgehend automatisiert durchlaufen. Ein Wärmetauscher auf dem Dach nutzt die heißen Abgase des Ofens und die beim Abkühlen der Behälter freiwerdende Energie, um beides dem Produktionsprozess zuzuführen. Nicht der Einsatz eines solchen Rekuperators sei das neue, so der Geschäftsführer: Neu sei die lineare Anordnung. Üblicherweise befinde sich der Ofen am Scheitelpunkt der Kranbahn, damit bereits emaillierte Behälter die noch unbeschichteten vorwärmten. Für Tanks mit 2000 oder gar 3000 Litern Fassungsvermögen sei eine solche Linie allerdings ein Nadelöhr. Weil großvolumige Boiler aber eine Geithainer Spezialität seien, habe man sich eine probate Lösung einfallen lassen und umgesetzt.

Hier wird es bald sehr heiß: Vorbei sind die Zeiten, da Brennöfen mit Schamottesteinen ausgekleidet sind. Gebräuchlich ist heute ein Dämmstoff. Quelle: Jens Paul Taubert

Nachfrage steigt international sehr stark

„Wir haben in den letzten beiden Jahren um fast 50 Prozent zugelegt. Das geht fast alles in den Export. In Deutschland selbst tut sich zurzeit nicht allzu viel“, sagt Hagen Witruk. GEO produziert für namhafte Hersteller vor allem in Österreich, Italien und der Schweiz – die ihrerseits aber durchaus auch den deutschen Markt im Blick haben und beliefern. Neue Geschäftsfelder erschließt sich das Unternehmen mit 53 Mitarbeitern unter anderem in Kolumbien – hier werden in Medellin Wohngebäude mit Speichern ausgestattet – und in Vietnam. „Allerdings hat Corona in vielen Ländern die Bautätigkeit und Investitionen fast zum Erliegen gebracht.“ Andererseits sei es bemerkenswert, dass in Europa gerade in Krisensituationen in Wärmespeicherung und Energieeffizienz investiert werde: „Das ist zu Coronazeiten spürbar, und das war 2008/09 so. Damals gingen die Zahlen plötzlich durch die Decke.“

Rundgang von Fachleuten der Industrie- und Handelskammer zu Leipzig 2017 bei GEO in Geithain. Quelle: Jens Paul Taubert

Erneuerbare Energien erfordern Speicher

Dass die Nachfrage grundsätzlich steigt, liegt auf der Hand: Erneuerbare Energien aus Sonne und Wind liegen im Trend, sind aber nicht rund um die Uhr kontinuierlich verfügbar. Mit ihrem Ausbau wächst die Notwendigkeit, sie zu speichern. Da kommen die Boiler ins Spiel, die die Geithainer, emailliert und mit Polyurethan-Hartschaum versehen und mit Wärmetauschern komplettiert, anbieten. Ab Januar soll der neue Ofen im Dauerbetrieb laufen. Der bisher genutzte, der einer kostspieligen Ertüchtigung hätte unterzogen werden müssen, bleibt dann als Reserve. Witruk geht davon aus, dass die GEO auch in den kommenden Jahren wachsen kann: „Wir haben zwei italienische Produzenten in der Warteschleife. Sie zu beliefern, reichten bis jetzt unsere Kapazitäten nicht aus.“

Von Ekkehard Schulreich