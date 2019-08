Borna

Jugendbeteiligung, Wahlalter, Streikrecht für Schüler, Kohleausstieg und einheitliches Schulsystem: Die Bandbreite der Themen beim Bornaer Wahlforum für Jugendliche und Erstwähler war groß. Groß war auch das Interesse am Wahlforum, das rund 50 junge Besucher in den Goldenen Stern lockte. Kein Wunder, schließlich hatten die Lokale Partnerschaft für Demokratie im Landkreis Leipzig, das Jugendforum Rötha und der Kinder- und Jugendring des Landkreises die Kandidaten zur Landtagswahl aus den hiesigen Wahlkreisen 23 und 24 für eine Diskussion gewinnen können.

Kandidaten für Mitsprache von Jugendlichen

Zum Podium gehörten Heike Oehlert (Freie Wähler), Tommy Penk ( Bündnis 90/Die Grünen), Georg Ludwig von Breitenbuch ( CDU), René Jalaß ( Die Linke), Oliver Urban ( SPD) und Maximilian König (Junge Liberale, in Vertretung für die FDP-Kandidatin Anja Jonas). Ziemlich einhellig fiel die Meinung der Kandidaten aus, als es um das Thema Jugendbeteiligung und Mitspracherecht von Jugendlichen in den Kommunen ging. Dass beides angebracht ist, stand für sie außer Frage.

Jugendbeauftragte in Kommunen umstritten

Differenzen hingegen gab es bei der Frage, ob jede Kommune einen Jugendbeauftragten haben soll. Während von Breitenbuch ablehnte (zu teuer, schon jetzt viele Ehrenamtliche), konterte Penk, dass gerade im ländlichen Raum eine Professionalisierung notwendig ist. Junge Leute würden die Regionen verlassen, da eben nicht die Strukturen wie in Großstädten vorhanden seien. Langfristig würde es sich also lohnen, mit professioneller Hilfe Jugendliche von Anfang an in die Gestaltung der Kommunen mit einzubeziehen.

Kritik an Anonymität – und Öffentlichkeit

Auf Kritik stieß vor allem bei von Breitenbuch die Möglichkeit für die Besucher, Fragen an die Kandidaten anonym in eine Fragenbox zu werfen. Allerdings machte eine junge Frau deutlich, dass nicht jeder Jugendliche gern vor einem großen und fremden Publikum reden würde. Wahlen seien auch geheim, und nicht jeder wolle offen seine politische Einstellung kundtun. Einigkeit hingegen herrschte wieder bei der Debatte zu einheitlichen Schulsystemen und zum Thema Inklusion. Spannend wurde es noch einmal beim Thema Wahlalter. Während Oehlert ein Wahlalter ab Lebensbeginn ablehnte, weil Schüler eben erst etwas über Politik lernen müssten, forderte Jalaß, dass jeder wählen dürfe, der wolle.

Von Julia Tonne