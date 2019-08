Frohburg/Streitwald

Fichten mach(t)en in den Einsiedel'schen Waldungen im Kohrener Land zuletzt weniger als ein Drittel des Bestands aus: Vor den enormen Schäden, die Stürme, Trockenheit und zuletzt Schädlingsfraß seit zwei Jahren in den Wäldern nicht nur der Region verursachen, hat das offenbar nicht bewahren können.

Egal ob im Streitwald oder im Stöckigt, im Prießnitzer Wald oder im Ottenhain: Überall sind in großer Zahl Bäume umgebrochen, sind Kahlflächen entstanden. Der wirtschaftliche Schaden sei schon jetzt sehr groß, sagt Alexander von Einsiedel, der rund 1000 Hektar Wald bewirtschaftet. 70 bis 80 Hektar davon würden wohl bis Jahresende abgeräumt sein. Und ein Ende dieser Krise, die treffender Katastrophe genannt werden müsste, sei nicht absehbar.

Waldbesitzer Alexander von Einsiedel kämpft um das Überleben seines Waldes. Quelle: Andreas Döring

Auch Mischwald konnte den Stürmen und dem Käfer nicht trotzen

„Eigentlich hatten wir alles richtig gemacht. Wir hatten auf den meisten Standorten bereits einen ordentlichen Mischwald. Gerettet hat uns das nicht“, sagt von Einsiedel, dessen privater Forstbetrieb im Wolftitzer Schloss in Streitwald einen Sitz hat. Die Fichte werde jetzt endgültig Geschichte sein; sie passe nicht in die Region. Doch auch Eiche und Buche, die ja dem Klima trotzen sollten, kämen unter Druck. Im Prießnitzer Wald etwa könne man stattliche Rotbuchen sehen, die schlicht vertrocknet seien.

Von Einsiedels Erkenntnis: „Den Superbaum gibt es nicht.“ Man müsse schauen, was die Naturverjüngung bringe. Und man werde an geeigneten Standorten neu pflanzen und dabei vorzugsweise auf Roteichen und Douglasien setzen. Im Ottenhain und im Streitwald habe man dazu bereits Versuche gestartet: „Wir müssen schauen, dass wir uns möglichst breit aufstellen."

Abgestorbene Rotbuche im Prießnitzer Wald. Quelle: privat

Baumschulen können kaum genug Bäume liefern

„Die Käfer finden jeden Baum“, konstatiert Silvo Ackermann, angestellter Förster des Einsiedel'schen Betriebs. Auch Fichten, die in die Bestände eingestreut waren, hätten sie entdeckt und zerstört. Sei der Verlust der Fichte noch zu verschmerzen, werde nun zum Problem, dass Borkenkäfer auch die Lärche schädigten.

Zum Wiederaufforstungen gebe es keine Alternative. Zudem schreibe sie das Waldgesetz vor. Allerdings seien die Baumschulen angesichts der flächendeckenden Malaise kaum in der Lage zu liefern. Und in den FFH-Schutzgebieten, als die Teile des Waldes ausgewiesen seien, werde eine Pflanzung fremder Arten wie Douglasie und Roteiche nicht gefördert.

Gespinst eines Schwammspinners, der nicht nur Eichen, sondern auch Buchen angreift. Quelle: privat

Rund 30.000 Festmeter ließ Alexander von Einsiedel im vergangenen Jahr einschlagen, im laufenden weitere 15.000 Festmeter. Eine riesige Menge Holz, dessen Aufarbeitung eine Menge Kraft und Geld kostet, angesichts der gefallenen Preise aber wenig einbringt. Noch rund 3000 Festmeter müssten aufgearbeitet werden, sagt er, vor allem Fichten aus dem Ottenhain. Immerhin erhalte man dafür vom Land einen kleinen Zuschuss.

Wald-Konsequenzen haben auch für die Immobilien

Die Schäden am Wald haben Konsequenzen auch für die Immobilien. „Ich kann nur ausgeben, was ich einnehme. Allein die mehrfachen Schäden an den Dächern des Wolftitzer Schlosses kosteten Tausende Euro, die die Versicherung nicht trug“, sagt von Einsiedel, der mit seiner jungen Familie in dem Jahrhunderte alten Baudenkmal, das bis zur Jahrtausendwende ein Pflegeheim beherbergte, wohnt. Die Substanz zu sanieren koste Kraft und könne nur Stück für Stück erfolgen.

Der Borkenkäfer frisst sich auch im Wald bei Ottenhain satt – die Bäume können dann nur noch gefällt werden. Quelle: Jens Paul Taubert

In erster Linie gehe es aktuell um die bauliche Sicherung der Substanz. Zu besonderen Anlässen sind einige Räume des Schlosses für die Öffentlichkeit zugänglich, etwa wenn die Kirchgemeinde in der ehemaligen Kapelle besondere Andachten durchführt. Geschmückt wird die Kapelle von einer Renaissance-Balkendecke, ist ansonsten als solche kaum mehr erkennbar. Zu Heim-Zeiten diente sie als Speisesaal.

