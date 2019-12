Waldschäden: So werden Leipzigs Wälder wieder fit gemacht

Borna/Leipzig

Nie hat der Borkenkäfer seit dem Zweiten Weltkrieg Sachsens Wäldern stärker zugesetzt als im zu Ende gehenden Jahr: Was Landwirtschaftsminister Thomas Schmidt ( CDU) in seinem Waldzustandbericht formuliert, Forstdirektor Andreas Padberg, der den Staatsforst-Bezirk Leipzig leitet, kann, ja muss das unterstreichen. Stürme, Trockenheit, Schädlinge verändern den Wald in einem rasanten Tempo. Sie sorgen dafür, dass die Monokultur Fichte schneller als geplant aus dem Colditzer Forst und dem Thümmlitzwald verschwindet. Sie werden so zu einem Motor des Waldumbaus. 150 Hektar Wald will Padberg mit seinen Mitarbeitern allein 2020 neu pflanzen - weniger angreifbaren Mischwald aus Eichen, Buchen, Ahorn, Linden.

So sieht es unter der Runde aus: Forstdirektor Andreas Padberg zeigt das Fraßbild des Borkenkäfers. Quelle: André Kempner

Was Sturmtief Herwart im Herbst 2017 begann, vollendete Friederike im Januar 2018: Zwar gelang es den Forstleuten, Zehntausende umgeworfene Bäume binnen weniger Monate herauszuholen. Dass die Borkenkäfer, die besten Bedingungen fanden, sich explosionsartig vermehrten, konnten sie dennoch nicht verhindern. Eine halbe Million Kubikmeter Holz wurde 2018 im Forstbezirk Leipzig abgefahren, das Vierfache des Geplanten. In diesem Jahr waren es eine Viertel Million Kubikmeter, noch immer das Doppelte. 70 Prozent waren Käfer-, 30 Prozent Sturmholz. Das habe sämtliche Kräfte gebunden, sagt Andreas Padberg: „Waldpflege konnte es gar nicht geben.“

Das große Aufräumen band sämtliche Kräfte

Auf rund 550 Hektar summieren sich die entstandenen Freiflächen allein im Landeswald der Leipziger Region; die ungezählten kleinen Löcher in den Beständen gar nicht eingepreist. Schwerpunkte sind der Colditzer Forst und der Westteil des Wermsdorfer Waldes. Hier wurden 2019 rund 115 Hektar neu bepflanzt plus fünf Hektar Erstaufforstung. 150 Hektar Neupflanzung stehen für 2020 im Plan, so viel wie nie. „Das bindet alle Ressourcen. Zum Glück ist es uns gelungen, die nötigen Pflanzen zu beschaffen.“

Lehrlinge von Sachsenforst bei der Eichen-Saatgut-Sammlung im Colditzer Forst. Quelle: Jens Paul Taubert

Pflanzen und Saatgut für 2020 ist gesichert

870 000 klassifizierte Bäumchen werden gebraucht, vor allem Stieleichen und Traubeneichen. Außerdem werden auf fünf Hektar Roteichen gesät. „Mit dieser Schlagzahl wird es weitergehen“, so der Forstdirektor. Neben Aufforstung setze man auf Naturverjüngung dort, wo Eiche, Esche, Ahorn, Buche bereits vorhanden und zu fördern seien. Padberg verweist auf den agra-Innovationspreis, den der Berufsnachwuchs 2019 für die Sicherung von Eichenbeständen durch Naturverjüngung erhielt: „Genau das setzen wir um.“ Zum Dritten orientiere man auf das Prinzip Vorwald durch den Einsatz von Pionierbaum-Arten; quasi eine Verschiebung des Waldumbaus, um die Kräfte konzentrieren zu können. Um Erfahrungen mit anderen klimaresistenten Arten zu machen, gibt es kleine Versuchsflächen mit Walnuss, Tulpenbaum, Atlas-Zeder, Hickory.

Andreas Padberg mit dem agra-Innovationspreis, gestaltet von Michael Fischer-Art. Quelle: Ekkehard Schulreich

Vorerst keine Chemie gegen den Schwammspinner

2020 kommt für den Forstbezirk Leipzig eine neue Forsteinrichtung, das heißt ein neuer, auf zehn Jahre ausgerichteter Bewirtschaftungsplan. „Im vergangenen Jahrzehnt konnten wir den Anteil an Laubwald bereits von 60 auf 70 Prozent erhöhen. Der Aufwand, den wir für den Waldumbau betreiben, ist damit wirklich messbar“, sagt Padberg. Der Eichen-Anteil liege inzwischen bei 30 Prozent, unter dem Schirm der Großbäume bei einem Fünftel: „Das ist aktives Risiko-Management.“ Während der Fichtenborkenkäfer mangels Fichten nun kaum noch ein Thema sei, müsse man die verbliebenen Lärchen schützen. Denn angesichts des milden Winters sei erneut mit einem massiven Auftreten der Schädlinge zu rechnen. Zudem versuche man einer erneuten Ausbreitung des Schwammspinners, der vor allem in Thüringen massiv auftrat, aber auch Roteichen südlich des Cospudener Sees kahl fraß, zu begegnen. Das Mittel: vorerst kein Einsatz chemischer Keulen, sondern permanentes Monitoring, also Beobachten.

Am Schildholz bei Bad Lausick ist neuer Wald im Enstehen: Revierförster Christoph Seifert und Mathias Stahn vom Staatsbetrieb Sachsenforst. Quelle: Jens Paul Taubert

Neuen Wald pflanzen auch mit vielen Partnern

Dass der Wald trotz komplexer Schäden und Gefährdungen eine Zukunft hat, davon ist Andreas Padberg überzeugt. Er setze auf das konsequente Handeln aller Waldeigentümer und auf die Unterstützung durch viele, denen der Wald am Herzen liege. Mit der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald und der Stiftung Wald für Sachsen, mit Schulklassen, Kommunen, Partnern werde es 2020 gemeinsame Aufforstungsaktionen geben.

Rund um den Wald Die Jagd Im Fokus steht im bis Ende März gehenden Jagdjahr die Prävention der Afrikanischen Schweinepest. Bei den Jagden bisher wurden unter anderem mehr als 500 Schwarzkittel erlegt. Weitere größere Gesellschaftsjagden gibt es im Januar unter anderem im Eichholz bei Zwenkau, in der Neuen Hart, im Thümmlitzwald, im Colditzer Bereich. Insgesamt 35 Tonnen Wildbret kamen bisher zusammen. „Die Nachfrage steigt weiter“, sagt Andreas Padberg. Das Gros der Strecke werde bei den Gesellschaftsjagden vom Platz weg vermarktet. Pilze Wer hätte das angesichts vieler trockener Monate gedacht: Pilze gab es im Herbst in Hülle und Fülle. Steinpilze, Hexenröhrlinge, Rotkappen - „selbst lang gediente Kollegen haben so ein Pilzjahr selten erlebt“, so Padberg. Der Wolf Im Planitzwald südlich von Machern habe man durchziehende Wölfe mehrfach gesichtet, sagt Andreas Padberg. Bei einer Gesellschaftsjagd im Wermsdorfer Wald hätten mehrere Jäger und Treiber einen Wolf gesichert. Ein Rudel sei im Leipziger Raum nicht heimisch, sagt Padberg, aber: „Vom bloßen Hören-Sagen sind wir eindeutig weg.“

Von Ekkehard Schulreich