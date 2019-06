Colditz/Schönbach

Ein Brand wurde am Montagnachmittag im Colditzer Forst nahe des Schneidersteins entdeckt. Betroffen war ein Geländestreifen nördlich der Bundesstraße 176 nahe des Abzweigs Schönbach. Die Freiwilligen Feuerwehren Colditz und Schönbach rückten gegen 15 Uhr aus. „50 Quadratmeter brannten bereits lichterloh. Das Feuer wäre wohl weiter in den Wald reingelaufen“, sagt der Colditzer Stadtwehrleiter Steffen Schmidt.

Ursache für Brand derzeit noch unklar

Da es aber frühzeitig entdeckt wurde, habe man die Flammen schnell bekämpfen können. Der Schaden halte sich deshalb in Grenzen. Was zum Brand führte, sei offen, so Schmidt. Im Staatsbetrieb Sachsenforst geht man von fahrlässiger Brandstiftung aus. Die Ermittlungen sind noch im Gang.

Von es