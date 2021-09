Warmer Juni und kalter August in Wyhra: Durchschnitt und Überraschendes

Borna/Wyhra

„Der Sommer war der Reinfall des Jahrhunderts“, sang einst Rudi Carell. Das war im Jahr 1975. Mit Blick auf den Sommer 2021 könnte einem der Schlager wieder in den Sinn kommen. Dennoch sagt Stefan Ladisch: „So schlimm war es nicht.“ Der Betreiber der privaten Wetterstation in Wyhra, der seit Jahren Wetterdaten aufzeichnet und auswertet, spricht von „einem eher durchschnittlichen mitteleuropäischen Sommer“.

Regen an jedem dritten Tag

Allerdings, auch das geben seine Beobachtungen her: In den drei Sommermonaten Juni, Juli und August fielen etwa 60 Prozent der gesamten Jahresmenge Regen im Bornaer Ortsteil – konkret 380 Liter pro Quadratmeter. Der Jahresdurchschnitt liegt bei 730 Liter pro Quadratmeter. An jedem dritten Tag gab es im Sommer in diesem Jahr in Wyhra Niederschläge. „Wir hatten 30 Regentage“, so Ladisch. Normal sind 15 bis 20.

Durchschnittliche Temperaturen

Eher durchschnittlich waren die Temperaturen. Im Juni lagen sie mit 20 Grad Celsius im Durchschnitt drei Grad über dem langjährigen Mittel im Dorf. Dabei war der Juli entgegen der allgemeinen Empfindung wärmer als üblich. 20 Grad bedeuten 1,6 mehr als im Normalfall. Mit durchschnittlich 17 Grad aber sanken die Temperaturen dann im August im Monatsdurchschnitt ein Grad unter den üblichen Wert.

53 Sommertage

53 Sommertage konnte der Hobby-Meteorologe zwischen dem 1. Juni und dem 31. August zählen. Das sind zwei mehr als 2017. Als Sommertage gelten die, an denen die Quecksilbersäule auf mindestens 25 Grad hoch geht. Gemessen an den letzten drei Jahren, gab es diesmal allerdings deutlich weniger Sommertage.

Vor Jahresfrist konnte Stefan Ladisch 64 zählen, 2019 sogar 65. Alles kein Vergleich mit dem Jahrhundertsommer 2018, als es in den drei Sommermonaten 84 Tage mit 25 Grad Celsius und mehr gab. Der wärmste Tag des Wyhraer Sommers 2021 war der 18. Juni mit 32,6 Grad. Die niedrigste Temperatur wurde gleich am 1. Juni mit 4,6 Grad registriert.

Knapp ein Drittel mehr Sonne im Juni als üblich

Im Juni gab es mit 246 Sonnenstunden 30 Prozent mehr als üblich. 173 Sonnenstunden im übernächsten Monat bedeuten zehn Prozent weniger als in einem durchschnittlichen August.

Psychologische Gründe

Dass der Sommer 2021 wohl allgemein als kalt in Erinnerung bleiben dürfte, hat für den Hobby-Meteorologen eher psychologische Gründe. „Die Schulferien in Sachsen haben recht spät begonnen“, sodass wohl viele Urlauber vor allem im vergleichsweise kühlen August unterwegs waren. Die Landwirte andererseits seien begeistert gewesen. Im Gegensatz zu den letzten Jahren sei keine Wiese braun und verbrannt. „Überall ist es grün“, sagt Ladisch. Und weiter: „Da kommt man kaum mit dem Rasenmäher hinterher.“

Von Nikos Natsidis