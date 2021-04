Warum Ex-Brikettfabrik und Ex-Cult Neukirchen in der Warteschleife sind

Neukirchen

An der ehemaligen Brikettfabrik Neukirchen tut sich weiterhin nichts. Dabei gab es vor einen halben Jahr Zeichen, dass in die historischen Gebäude, die schon weithin zu sehen sind, wieder Leben einziehen könnte. Neben Wohnungen gab es die Idee eines Fitnessstudios und eines Restaurants. „Daran hat sich auch nichts geändert“, erklärt Kay-Uwe Schott vom Leipziger Architekturbüro Schott und Mann.

Entscheidung von Dokmitt steht noch aus

Der Fortgang der Ereignisse an dem historischen Gebäude, in dem von 1897 an bis in die 1970er-Jahre Kohle verarbeitet worden war, hängt am Förderverein zum Aufbau eines Dokumentationszentrums Industriekultur Mitteldeutschland (Dokmitt), der auf der Suche nach einem Domizil ist. Dafür kommt neben einem Espenhainer Standort diese ehemalige Brikettfabrik in Frage. Eine Entscheidung in der Sache steht aber noch aus.

Sanierung in den 90er-Jahren

Die ehemalige Brikettfabrik Neukirchen war in den 90er-Jahren aufwendig saniert worden. Im „Cult“, dem Hautgebäude des Komplexes, befand sich jahrelang die größte Discothek in Sachsen. Mittlerweile locken die Gebäude, die unter Denkmalschutz stehen, immer wieder Vandalen an. Davon zeugen zerstörte Türen und Fenster.

Günstige Lage mit Eisenbahnanschluss

An der günstigen Lage mit Autobahnanschluss und Eisenbahnanschluss ändert das allerdings nichts. Architekt Schott gibt sich deshalb auch mit Blick auf den interessierten süddeutschen Investor gelassen. „Der hat keinen Zeitdruck.“ Das Projekt sei keinesfalls begraben.

Von Nikos Natsidis