Warum Frohburg ungenutzte Immobilien nur schwer los wird

Frohburg

Für den Frohburger Bahnhof gibt es einen Käufer. Führte hier die jahrelange intensive Suche der Stadtverwaltung kürzlich zum Erfolg, ist das im Falle des Flößberger Gasthofes nicht der Fall. Noch viel länger schon steht der Gnandsteiner Gasthof zum Verkauf. Tafelsilber oder Ladenhüter – das scheint bei vielen Frohburger Immobilien die Frage.

Gern in die Obhut neuer Nutzer geben würde die Kommune auch die ehemaligen Schulgebäude in vielen Dörfern. Nicht nur, um der öffentlichen Hand Kosten zu ersparen für Immobilien, die sie nicht benötigt. Bürgermeister Wolfgang Hiensch (BuW) geht es vielmehr um Impulse für die dörfliche Entwicklung, die durch Investitionen entstehen, und um die Aufwertung der Ortsbilder. Doch Käufer zu finden, fällt nicht leicht.

Herausgeputzt: Private Investoren bauen die alte Dorfschule Roda zu Arztpraxis und Wohnraum um. Quelle: Jens Paul Taubert

Last könnte auch Chance sein

„Wir haben so viele Grundstücke, die weiß Gott kein Tafelsilber sind“, baut der Bürgermeister dem Vorwurf, er würde kommunales Eigentum preisgeben, vor. Wenn zwei Jahre nach der Eingliederung von Kohren-Sahlis immer wieder gerade Immobilien aus der Herzkammer des Kohrener Landes angeboten würden, bezeuge das eher Versäumnisse als einen Ausverkauf. „Über viele Grundstücke und Gebäude, für die die Kommune keinerlei Verwendung hat, hätte man schon vor Jahren und Jahrzehnten Entscheidungen treffen können, ja treffen müssen.“ Wäre das geschehen, befänden sich viele von ihnen nicht in dem heutigen, beklagenswerten Zustand. „Es gibt in fast jedem Ortsteil städtebauliche Missstände, über die die Bürger sich zu Recht ärgern“, sagt Hiensch. Man versuche deshalb konsequent, den Bestand ungenutzter Immobilien auf den Markt zu bringen und damit neue Verwendungen und Sanierungen zu ermöglichen.

Wird ausgeschrieben: der Lokschuppen der Bimmelbahn in Kohren-Sahlis. Quelle: Jens Paul Taubert

Bahnhof: Kaufvertrag im Frühjahr

Die Rettung des Frohburger Bahnhofs als historisch bedeutsames Tor zur Stadt und als bemerkenswertes Architekturdenkmal hatte Hiensch zur Chefsache gemacht. Um den 1872 erbauten Komplex vor dem endgültigen Verfall zu retten, hatte ihn die Kommune erworben. Die Suche nach einem Entwickler aber blieb lange ohne Erfolg. Jetzt aber scheint er gefunden mit Hubert Herr aus Baden-Württemberg, der deutschlandweit bereits für mehrere Bahnhöfe neue Konzepte erfand. Der Stadtrat stimmte dem Verkauf im September zu. Jetzt wird der Kaufvertrag erarbeitet; er soll im ersten Quartal unterschrieben werden. „Der Interessent macht einen sehr guten Eindruck. Er kann auf unsere Unterstützung rechnen“, sagt Hiensch – etwa bei der Suche nach Nutzern, aber auch im Kontakt zu Behörden, Stichwort Denkmalpflege.

Sollte längst in das Feuerwehr-Depot integriert sein: Die Denkmalpflege verhinderte Pläne Frohburgs, die alte Dorfschule Eschefeld neu zu nutzen. Quelle: Jens Paul Taubert

Roda: Alte Schule wird heraus geputzt

Weit fortgeschritten sei der Umbau der alten Rodaer Schule zu einer Arztpraxis samt Wohnung: „Dazu höre ich aus dem Dorf nur Positives.“ Zuversichtlich sei er auch, was die verkauften Schulgebäude in Kohren-Sahlis und Greifenhain betreffe. Vergleichbare Gebäude seien unter anderem in Tautenhain, Prießnitz und Elbisbach zu haben, doch sei die Eigentumsauseinandersetzung wegen der Kirchschullehen langwierig. Wenig Glück hatte die Kommune, die die Eschefelder Schule, die sich im Eigentum der Stadt befindet, zu Feuerwehr-Depot und Gemeindezentrum umbauen wollte. Die Denkmalpfleger stellten sich quer: „Für die Feuerwehr haben wir noch immer keine Lösung. Das Gebäude aber können wir nur verkaufen.“

Florierender Gasthof, nun Ladenhüter: die verwaiste Einkehrstätte in Flößberg. Quelle: Jens Paul Taubert

Flößberg : Gasthof will keiner haben

Dass den Flößberger Gasthof, der 2016 endgültig schloss, bis heute niemand wieder zu öffnen bereit sei, verwundert den Bürgermeister. „Es gab nie ernsthafte Interessenten, obwohl er direkt an der B 176 liegt, die jetzt Zubringer von Bad Lausick zur Autobahn in Borna-Nord ist.“ Als Ladenhüter erweist sich die ehemalige Einkehrstätte in Gnandstein, für die es in den neunziger Jahren mal Pläne gab, eine Jugendbegegnungsstätte daraus zu machen. Der Jahnshainer Gasthof, mit blauen Netzen verhängt, war eine Lösung in Sicht und die Stadt hatte bereits Fördermittel für den Abbruch beantragt. Doch entgegen des Stadtratsbeschlusses sei ein Abriss mit Fördermitteln vorerst nicht möglich, solange der Freistaat Eigentümer bleibt. Da das Grundstück mit erheblichen Grundschulden belastet ist, kann die Stadt es nur lastenfrei ins Eigentum übernehmen. Der Freistaat will sich diesbezüglich bemühen. Wenn dies gelingt und eine Förderung des Abrisses in Aussicht gestellt wird, würde Frohburg die Immobilie übernehmen. Frühestes Ziel: Abriss im Winter 2020/21.

Keiner will ihn: Im Gasthof Gnandstein wurde das letzte Bier vor Jahrzehnten ausgeschenkt. Quelle: Jens Paul Taubert

Benndorf : Pilger-Café soll entstehen

Dass sich aus historischen Gebäuden durchaus eine Menge machen lasse, zeigten Beispiele aus Benndorf. Hier richtete ein Greifenhainer Pflegedienst vor ein paar Jahren seinen Sitz in einem Bauerngut ein. Jetzt entsteht im Dorf ein ähnliches Projekt für altersgerechten Wohnraum. Eine andere Unternehmer-Familie möchte ihren Hof um ein Pilger-Café - Benndorf liegt am Luther-Weg - und einen Veranstaltungsraum ergänzen und dabei auf eine Leader-Förderung zurück greifen. Ein anderer Grundstückseigentümer plant Mietwohnungsbau in Benndorf am Rande des Ritterguts. Hiensch: „Das sind Vorhaben, die beispielhaft sind und die vielleicht den einen oder anderen ermutigen.“

Von Ekkehard Schulreich