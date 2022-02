Warum das neue Gerätehaus Zedtlitz für die Feuerwehr ein Quantensprung ist

Borna

Als „Quantensprung“ hat Landrat Henry Graichen (CDU) das neue Feuerwehrgerätehaus im Bornaer Ortsteil Zedtlitz bezeichnet. Als „wesentliche Verbesserung der Einsatzbedingungen und der Jugendarbeit“. Am Freitagnachmittag ist der Neubau in der Dorfstraße offiziell an die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Zedtlitz übergeben worden. Mit großem Tamtam, soweit es die Corona-Regelungen zuließen.

Und auch Simone Luedtke, Oberbürgermeisterin (Die Linke) der Stadt Borna, fand große Worte. „Für Sie als Kameraden ist das neue Gerätehaus ein Neubeginn, ein Schritt in Richtung Zukunft.“ Weit weg lagen Graichen und die Rathauschefin mit ihrer Einschätzung nicht. Schließlich waren die Einsatzkräfte bislang in einem Gerätehaus untergebracht, das in den 1970er-Jahren auf einem Bauernhof eingerichtet worden war, aber längst seine besten Zeiten hinter sich hatte. Beengte Verhältnisse prägten das bisherige Domizil – sowohl für den Fuhrpark als auch für das Personal.

Den Schlüssel und das passende Türschild bekommt Jens Wehrmann (r.) von Hagen Weidemüller, der das Gerätehaus geplant hat; daneben Oberbürgermeisterin Simone Luedtke. Quelle: Julia Tonne

Bau dauert gerade einmal ein Dreivierteljahr

Um so mehr freute sich der Zedtlitzer Ortswehrleiter Jens Wehrmann über den Umzug. „Hier werden wir wohl schnell heimisch“, sagte er. Und verwies gegenüber den geladenen Gästen auf die schnelle Bauzeit für das Vorhaben. Vor einem Dreivierteljahr sei gerade einmal der Grundstein gelegt, vor einem halben Jahr sei das Richtfest gefeiert worden. „Und ja, es wurde auch diskutiert und gestritten. Aber die Zusammenarbeit aller Beteiligten war immer gut“, lobte der Ortswehrleiter, der vom Baufortschritt täglich Fotos gemacht hatte.

Auch Kai Noeske, Stadtwehrleiter von Borna, zeigte sich „überwältigt, in welch kurzer Zeit der Bau möglich war“. Das sei jedoch nicht nur den Planern des Büros Weidemüller und den Baufirmen zu verdanken, sondern auch den Feuerwehrleuten selbst, die für die Baufeldfreimachung und Rodung einiger Bäume gesorgt hatten.

Die Kameraden der Zedtlitzer Feuerwehr ziehen symbolisch vom alten ins neue Gerätehaus um. Quelle: Julia Tonne

Stadt stemmt Großteil der Kosten selbst

Mit rund zwei Millionen Euro schlägt das Projekt „Neubau Gerätehaus“ zu Buche. Den Großteil der Summe stemmt die Stadt Borna selbst – etwa anderthalb Millionen Euro. „Denn Fördermittel gab es gerade einmal in Höhe von 430 000 Euro“, erklärte der Landrat.

Die Oberbürgermeisterin jedoch sieht die Kosten, die die Kommune für die Maßnahme schultern muss, nicht als „Pflichtaufgabe, sondern als Herzensangelegenheit“. Wenn auch im Vorfeld des Neubaus viel diskutiert worden war – an der Notwendigkeit sei nie gezweifelt worden.

Das neue Gerätehaus wartet nun mit deutlichen Verbesserungen auf. Es bietet im Gegensatz zum bisherigen Domizil Platz für zwei Feuerwehrfahrzeuge sowie für einen Bootsanhänger. Außerdem gibt es einen Raum für die Jugendfeuerwehr, ein Wehrleiterbüro, eine Werkstatt sowie einen großen Schulungsraum. Was übrigens bereits dazu geführt hat, dass die Kameraden weiteren Nachwuchs für die Jugendwehr verbuchen können.

Altes Gerätehaus hat erste Interessenten gefunden

Das alte Gerätehaus – einst aus einer Scheune heraus entstanden, aber von holzzerstörenden Pilzen befallen und nur schwer sanierungsfähig – soll nun in absehbarer Zeit verkauft werden. „Interessenten gibt es bereits“, sagte Luedtke. Nun müsse der Stadtrat entscheiden, wer den Zuschlag erhalten soll. „Die Ideen, was damit passieren soll, reichen von Abriss bis hin zum Umbau.“

Von Julia Tonne