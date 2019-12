Warum den Geflügelzüchtern der Nachwuchs ausgeht

Bad Lausick

Die Rassegeflügelausstellung zum Jahresende hat Tradition in Bad Lausick: Züchter aus dem Ort und der näheren Umgebung kamen am Wochenende wieder in der Turnhalle neben der Grundschule zusammen. Der Bad Lausicker Geflügelzuchtverein veranstaltete dort seine beliebte Schau, bei der 411 Tiere – Hühner, Zwerghühner, Enten und Tauben – in den unterschiedlichsten Rassen zu sehen waren. Bereits am Freitag bewerteten sechs Preisrichter die Tiere, und die Besucher konnten in Ruhe Vergleiche ziehen.

Die jährliche Rassegeflügelausstellung in der Turnhalle Bad Lausick erfreut sich großer Beliebtheit unter den Züchtern und anderen Interessenten. Quelle: René Beuckert

Gute Adresse für Experten und Laien

„Geflügelzüchter nehmen unsere Ausstellung gerne an. Wer selbst nach einem Huhn, einer Taube oder Ente Ausschau hält, um den eigenen Bestand aufzufrischen, ist bei uns an der richtigen Adresse“, versichert Vereinschef Matthias Kortenhof. Ihn freut es besonders, dass auch einige Laien die Gelegenheit nutzen, um das Zuchtgeflügel in Augenschein zu nehmen.

„Etliche Besucher haben in der Vergangenheit Geflügelzucht betrieben. Sie haben aber aus beruflichen Gründen heute keine Zeit mehr, durch Umzug weniger Platz oder aus Altersgründen die Zucht aufgeben müssen“, weiß der Fachmann. Doch das Interesse an diesem Hobby geht nicht einfach verloren, und so nutzten viele Interessenten die Ausstellung, um mit den Zuchtfreunden ins Gespräch zu kommen und sich über Fachfragen auszutauschen.

Bad Lausicker Züchter erfolgreich

Die Bad Lausicker Geflügelzüchter haben sich nicht nur im Umland einen Namen gemacht. Auch auf Ausstellungen im gesamten Bundesgebiet, insbesondere in Leipzig, errangen sie viermal den Meistertitel. Karsten Schöpel züchtet seit vielen Jahren Kingtauben und kann auf etliche Urkunden und Medaillen verweisen. „Für meine Tiere habe ich auf verschiedenen Schauen Preise bekommen“, sagt er und verrät weiter, dass er die Zucht weniger wegen des Erfolgs betreibt, sondern vielmehr aus Liebe zum Tier. Das beflügle ihn förmlich, immer weiter zu machen.

„Durch meinen Vater bin ich zur Taubenzucht gekommen“, erzählt Schöpel. Von ihm habe er die Zucht übernommen und betreibe das Hobby bis heute. „Kingtauben habe ich 2005 für mich auf einer Ausstellung wiederentdeckt und bin dieser Rasse treu geblieben.“

Junge Züchter fehlen im Verein

Vereinschef Matthias Kortenhof bedauert, dass kaum noch junge Züchter nachrücken. „Einmal sind es die zahlreichen anderen Möglichkeiten für junge Leute, einem Hobby nachzugehen. Zum anderen lassen Ausbildung und Beruf, zumeist in einer anderen Region, keine Zeit für die Zucht“, stellt er fest. Zumindest kamen die Besucher und Zuchtfreunde zur Rassegeflügelschau und Werbeschau des Clubs der Chabo, eine Zwerghuhnrasse, auf ihre Kosten.

Von René Beuckert